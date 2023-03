Omicidio con le pennette al veleno, al via il processo d'Appello

È cominciato oggi in Corte d’Assise d’appello il processo nei confronti di Alessandro Leon Asoli. Lo scorso maggio il ragazzo di 21 anni è stato condannato a trent’anni per la morte del patrigno Loreno Grimandi, 56 anni, e per aver tentato di uccidere anche la madre, Monica Marchioni. La sentenza di primo grado era stata impugnata da Asoli, che si è sempre dichiarato innocente, e dalla pm Rossella Poggioli che aveva chiesto per lui l’ergastolo.

La rinuncia dell'avvocato storico di Asoli

L’udienza di oggi è stata rinviata a lunedì prossimo perché nei giorni scorsi l’avvocato del processo di primo grado ha rinunciato al mandato. L’imputato ha nominato come suo nuovo difensore l’avvocato Davide Bicocchi. Non era presente invece oggi in aula la madre del ragazzo, rappresentata dall’avvocato Marco Rossi. Asoli è stato condannato in primo grado per aver avvelenato, nella loro casa di Ceretolo a Casalecchio di Reno, il 15 aprile 2021, con un piatto di pasta a cui aveva aggiunto del nitrito di sodio, sia il patrigno che la madre. L’uomo morì dopo lunghe e atroci sofferenze, mentre la donna si salvò avendo mangiato solo un paio di forchettate di pasta.

La sera dell'omicidio

I fatti avvengono attorno alle dieci di sera di un giovedì sera. Secondo la ricostruzione dell’accusa, dopo alcune insistenze, il ragazzo prepara la cena al patrigno e alla madre. Un piatto di penne al salmone a cui viene aggiunto il nitrito di sodio. L’uomo appena finito di cenare inizia a sentirsi male, si stende sul divano lacerato dal dolore. A quel punto, il ragazzo avrebbe inscenato una crisi di nervi, urlando: "Ecco, io non sono capace neppure di preparare la cena, hai ragione a dirmi che sono un fallito". Per poi chiedere alla mamma di raggiungerlo nella sua stanza per aiutarlo a calmarsi. "Aveva acceso lo stereo ad alto volume, in modo tale da impedire - ricostruisce la donna - che riuscissi a sentire i lamenti di dolore di Loreno". L’uomo intanto moriva in soggiorno per gli effetti del veleno. "Mi abbracciava, mi diceva resta qui – il racconto sempre della madre. –, mi sembrava strano da lui questo atteggiamento così tanto affettuoso. E quando gli ho detto che sarei andata a vedere come stava Loreno di là, allora è scattato. Mi è saltato al collo, tentando di soffocarmi, urlando 'neanche il veleno ti ammazza!'". A chiamare Carabinieri e 118, i vicini allarmati dalle urla che provenivano dall’appartamento. La donna fu trasportata in codice rosso all’ospedale Maggiore, mentre l’uomo morì poco dopo.