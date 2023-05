Accoltellamento in centro: "Prima le urla, poi un uomo ferito in ascensore" |VIDEO

"Mi hanno chiamato e quando si è aperto l'ascensore ho visto l'uomo ferito, dietro di me c'era la polizia". E' deceduto dopo pochi minuti il cittadino tunisino 40enne accoltellato questa notte in via del Borgo di San Pietro.

A parlare è il signor Tilina, custode di alcuni civici della via che nella notte è stato chiamato dai condomini.

"Ho sentito delle urla quando stavo per chiamare, la Polizia era già arrivata - ha detto a Bologna Today il signor Luciano che abita nel condominio - è una palazzina di anziani e studenti. Abito qui da 30 anni, non posso dire che questa zona sia pericolosa. Non conosco la persona arrestata nè la vittima. La Polizia è venuta sul mio terrazzo per verificare che non avessero gettato qualcosa, ho saputo questa mattina che una persona aveva perso la vita".

Ritenuto responsabile del fatto un cittadino italiano sulla trentina, rintracciato e posto in stato di fermo nelle scorse ore dalla Squadra mobile.

Restano tanti i nodi da sciogliere, dalla dinamica precisa dei fatti al movente. Secondo una prima ipotesi dietro il l'episodio cruento potrebbero celarsi motivi di droga.