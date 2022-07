Omicidio di via Larga, fermati altri due giovani

I sospetti dei carabinieri che a provocare la morte fossero state più persone erano evidentemente fondati, visto che altre due persone sono state fermate nell'ambito delle indagini per omicidio del cittadino marocchino 20enne trovato cadavere in uno stabile dismesso in via Larga, la mattina di martedì 12 luglio.

Come riferisce Il Resto del Carlino, anche gli altri fermati sarebbero stati individuati a Ventimiglia, in provincia di Imperia, dove era stato rintracciato il giorno dopo l'omicidio il 19enne, primo sospettato, probabilmente nel tentativo di passare il confine.

Ancora da stabilire con certezza il movente che potrebbe essere maturato nell'ambiente dello spaccio e in quei luoghi abbandonati che diventano rifugi degradati. Solo per due di loro, entrambi cittadini tunisini di 19 e 20 anni, sarebbe stata disposta la custodia cautelare, mentre il terzo sarebbe stato rilasciato per mancanza di prove.

Gli accertamenti tecnici, svolti dalla Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Bologna e supportati dal Reparto Dattiloscopia Preventiva del Racis di Roma, hanno permesso, mediante l’esame delle impronte digitali, di identificare la vittima conosciuto con diversi alias per i suoi precedenti contro il patrimonio e stupefacenti.

Il ritrovamento

A chiamare il 118 la mattina del 12 luglio una ragazza. Come da prassi, i sanitari, verificata la natura del decesso, hanno avvertito i carabinieri che hanno inviato le indagini: il giovane era riverso in una pozza di sangue.

(Foto Lo stabile di via Larga)