Omicidio via Larga, fermato il presunto assassino: era diretto in Francia

Dopo indagini serrate, questa sera alla stazione di Ventimiglia (IM) i carabinieri e il personale di polizia ferroviaria hanno dato esecuzione a un fermo emesso dalla Procura della Repubblica di Bologna nei confronti di un cittadino tunisino 19enne, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e la persona: dovrà rispondere del reato di omicidio aggravato.

Gli inquirenti lo ritengono responsabile dell'omicidio un giovane, tra l’11 e il 12 luglio, il cadavere è stato trovato in uno stabile dismesso in via Larga, già sede di alcuni uffici delle ferrovie.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica e svolte dal nucleo investigativo dei carabinieri di Bologna, hanno consentito di raccogliere, "gravi, univoci e concordanti indizi di colpevolezza nei confronti del giovane arrestato" fa sapere l'Arma.

In fuga

Il ragazzo fermato aveva lasciato Bologna nella mattinata successiva all’omicidio e si trovava a bordo di un treno diretto a Ventimiglia, probabilmente per raggiungere la Francia.

Gli accertamenti tecnici, svolti dalla Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Bologna e supportati dal Reparto Dattiloscopia Preventiva del Racis di Roma, hanno permesso, mediante l’esame delle impronte digitali, di identificare la vittima dell’omicidio: si tratta di un giovane marocchino, noto alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio e stupefacenti.

Le indagini sono ancora in corso per chiarire l’eventuale presenza di complici, l’esatta dinamica di quanto accaduto e il contesto nel quale è maturato l’omicidio.

Il ritrovamento

A chiamare il 118 la mattina del 12 luglio una ragazza. Come da prassi, i sanitari, verificata la natura del decesso, hanno avvertito i carabinieri che hanno inviato le indagini: il giovane era riverso in una pozza di sangue e presentava diverse ferite inferte con arma da taglio.