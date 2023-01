"Ma davvero lo abbiamo ucciso?" La fuga, il video, le chat: così gli inquirenti hanno incastrato il gruppo

"Ma cosa è questa storia del ragazzo morto, ma cosa state dicendo?" Sono passati pochi giorni dall'omicidio di Kaled Maroufi, e nella chat in comune tra i suoi aguzzini inizia lo scaricabarile su chi abbia dato la coltellata fatale. Nelle trascrizioni in mano ai carabinieri e alla procura di Bologna (frasi irriportabili per il numero di improperi e bestemmie) dentro il fascicolo sul caso, si legge tutto l'allarme per le imminenti indagini che in poco tempo porteranno già ai primi tre dei cinque arresti, la totalità del gruppo che -sino a ora- gli inquirenti ritiene essere collegato con l'assassinio del 25enne tunisino.

All'origine delle sevizie forse un tradimento

Con la cattura degli ultimi due componenti, arrestati in Germania, si chiude per ora il cerchio investigativo sulla vicenda. Uno dei fermati inoltre, entrambi tunisini così come tutto il gruppo e la vittima, pare inoltre avere avuto un ruolo di primo piano nelle torture al 25enne, morto per le ferite riportate.

All'origine di tutta la vicenda -questo secondo quanto fino a ora ricostruito- sarebbe stato un furto all'interno del gruppo, un tradimento, i cui sospetti sono poi ricaduti su Maroufi, che ha pagato con la vita -forse oltre le intenzioni degli autori- il presunto sgarro.

Secondo chi indaga tutto il gruppo infatti era dedito a compiere alcuni furti, soprattutto in Riviera, molto affollata nel periodo estivo. Gli effetti personali altrui racimolati erano diventati una sorta di bottino da rivendere e spartire, ma nel covo del gruppo a un certo punto chi li custodiva non li ha più trovati. I sospetti in qualche modo si sono indirizzati verso Maroufi, che però ha negato fino alla morte di avere a che fare con la sparizione contestatagli.

Le sevizie con i coltelli: inchiodato da un video

Uno degli arrestati in Germania ha a suo carico molti indizi, tra cui i dettagli di un video raccapricciante, una sequenza di pochissimi secondi in cui si vede una mano vergare tagli sulla carne nuda della vittima. Quella mano, insieme al particolare di una scarpa, corrispondono all'identità del ventenne fermato. Non è escluso però che tutti in qualche modo abbiano 'fatto a turno' nelle botte e nei tagli inferti al connazionale, torture durate ore e ore durante le quali il corpo è stato spostato più volte. infatti, oltre a essere stato picchiato e accoltellato più volte, il 25enne è stato anche buttato inerme dalla finestra del primo piano della palazzina delle ferrovie dove il gruppo aveva progettato di sequestrare il loro ex compare, per poi essere recuperato e nuovamnte sottoposto a torture di vario genere. Difficile quindi pensare solo a una o due mani esecutrici, in tutta la vicenda.

La divisione e la fuga in Francia e Germania

Col passare delle ore, avendo capito di avere fatto qualcosa di molto grave, è infine emersa l'esigenza nel gruppo di fuggire. Un altro frammento video, recuperato dalle telecamere di sorveglianza della stazione centrale, ha mostrato i cinque confabulare, per poi salutarsi e andare a prendere due treni diversi. I primi tre finiranno il loro viaggio a Ventimiglia, fermati dalla polizia, mentre gli altri due riusciranno a svalicare oltr'alpe. Nel frattempo però la macchina investigativa si era già messa in moto e dopo poche settimane già si era a conscenza della posizione dei due in terra tedesca. E' partito a questo punto un carteggio con le autorità di Berlino per spiccare il mandato di arresto europeo. Intanto, uno della banda era già stato fermato per un altro reato: la notifica del fermo è arrivata nel carcere dove il ragazzo era stato rinchiuso. Il connazionale più fortunato, lo stesso il cui avambraccio comparso nel video, è stato invece fermato in strada e ora si trova in custodia alle autorità tedesche. Nei prossimi giorni l'estradizione e la comparizione di fronte ai magistrati italiani.