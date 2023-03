Omicidio di via Larga, uno dei cinque accusati al pm: "Non volevo uccidere"

Uno dei cinque tunisini accusati dalla Procura di Bologna e dai carabinieri dell'omicidio del connazionale 25enne Kaled Maroufi, ucciso il 12 luglio in un'area ferroviaria dismessa in via Larga, è stato interrogato, su sua richiesta, dal pm titolare dell'indagine, Anna Cecilia Maria Sessa.

Si tratta di uno dei primi due ad essere fermati, dopo i fatti, a Ventimiglia. Assistito dal suo difensore, l'avvocato Stella Pancari, l'indagato ha dato una propria versione dei fatti, dicendo che da parte sua non c'era la volontà di uccidere.

Il delitto sarebbe nato da una lite per un orologio rubato. Due tunisini furono fermati subito, un terzo fu lasciato in libertà per mancanza di prove. Gli altri due invece erano riusciti a varcare il confine, dirigendosi in Germania dove, a metà gennaio 2023, sono stato fermati dalla polizia tedesca su mandato di arresto europeo richiesto dall'Autorità giudiziaria bolognese. Nei giorni scorsi sono arrivati in Italia.