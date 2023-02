La Casa delle donne prende parte al One Billion Rising

Compie dieci anni One billion rising, il movimento internazionale fondato dalla drammaturga Eve Ensler (I monologhi della vagina) che dal 2013, il 14 febbraio, dà appuntamento nelle piazze di 190 Paesi in tutto il mondo per ballare insieme, sulle note di “Break the Chain”, manifestando contro la violenza sulle donne e le bambine.

"Quest'anno One Billion Rising non può che guardare all'Iran – si legge – dedicando la sua decima edizione alla libertà, solidale con le sorelle iraniane che nelle strade di Teheran sfidano il regime per riconquistarla. Per loro, e per le donne che in tutto il mondo vedono quotidianamente negati i propri diritti, One Billion Rising torna in piazza anche in Italia, con il patrocinio di Amnesty International - Italia e Amref Italia, nella settimana dal 12 al 19 febbraio, con flashmob, letture, iniziative, e una speciale partecipazione delle scuole medie superiori. Molte le città coinvolte, da Trieste a Matera, da Bologna a Lanusei, da Modena a Brindisi, e ancora Parma, Livorno, Monterotondo, Pesaro, Rovereto, Treia, Siracusa".

"Come ogni anno, anche quest'anno la Casa delle donne per non subire violenza di Bologna prenderà parte alla mobilitazione internazionale One Billion Rising contro la violenza sulle donne. A Bologna l’appuntamento è in Piazza San Francesco alle 17.30, dove alle 18 si terrà il flashmob che caratterizza la mobilitazione. A seguire ci muoveremo in corteo verso Piazza del Nettuno".

"One Billion Rising nasce nel 2013 da una chiamata di Eve Ensler, autrice del celebre I monologhi della vagina. Il punto di partenza era la drammatica statistica secondo cui una donna su tre in tutto il pianeta sarà picchiata o violentata nel corso della propria vita. Con una popolazione mondiale di 7 miliardi, questo significa che più di un miliardo di donne e ragazze subiranno violenza nella loro vita, da cui il nome dell'iniziativa. L'obiettivo della chiamata era quindi di far ballare e manifestare un miliardo di persone nel mondo, il giorno di San Valentino, per denunciare quella violenza e affermare la volontà di porvi fine. L’enorme successo della manifestazione, con adesioni da oltre 200 nazioni, ha trasformato One Billion Rising in un appuntamento annuale".

"Fin dal 2012, primo anno di mobilitazione internazionale, la Casa delle donne di Bologna ha preso parte alle iniziative organizzando piazze ed incontri nella città di Bologna. Insieme a noi, tantissimi centri antiviolenza in tutta Italia hanno risposto all'appello di One Billion Rising ed anche quest'anno ci ritroveremo insieme contro la violenza sulle donne".