Onorificenze al merito della Repubblica, Elisabetta Franchi: "Se vuoi, puoi. Ne sono la prova"

Cavalieri, commendatori, Ufficiali, Grandi Ufficiali. Si è tenuta questa mattina in Prefettura la consegna delle onorificenze al merito della Repubblica conferite dal Presidente della Repubblica a 28 cittadini nell'ambito delle iniziative per la Festa della Repubblica.

In realtà, per normative anti covid, la cerimonia è stata suddivisa in due giorni: stamattina la consegna a 12 cittadine e cittadini, domani la premiazione per i restanti 16.

Chi è stato premiato