Ozzano: ristrutturato il Centro diurno per anziani Il Melograno

Sono terminati lavori di manutenzione straordinaria nel centro diurno per anziani Il Melograno di via Aldo Moro a Ozzano, che ha visto un investimento complessivo di oltre 35mila euro. Come spiega una nota del Comune, sono state ampliate le uscite di sicurezza così e i cancelli di accesso, oltre alla vetrata di ingresso per rendere i locali più fruibili e luminosi.

"Questo centro ha una funzione molto importante nella nostra comunità - spiega il sindaco Luca Lelli - in quanto fa parte della rete dei Servizi Socio-Sanitari integrati ed ha lo scopo di migliorare la qualità della vita degli anziani, ritardarne il più possibile il ricorso all'istituzionalizzazione e fornire un supporto, il più delle volte insostituibile e di grande importanza, ai familiari nel compito di prendersi cura dei propri anziani".

Possono accedere al Servizio i cittadini residenti a Ozzano e negli altri Comuni del Distretto di San Lazzaro ( Monterenzio, Pianoro, Monghidoro, Loiano, San Lazzaro).L'ammissione avviene a seguito di richiesta al Servizio Sociale del Comune di residenza che, dopo aver accertato la condizione di non autosufficienza, la sussistenza di elementi di fragilità e la necessità di supporto, attiva il percorso per l'inserimento dell'anziano nella graduatoria distrettuale per arrivare poi ad inserirlo nella rete dei servizi.

"La gestione della struttura -sottolinea il sindacco - è stata affidata alla cooperativa Quadrifoglio nel rispetto dei criteri previsti dalla Delibera Regionale sull'accreditamento nr. 238/2009. Il Centro Diurno realizza attività di assistenza, cura e tutela attraverso una progettazione personalizzata, secondo quanto previsto dal Piano di Assistenza Individuale con l'obiettivo di mantenere e, dove possibile, potenziale le autonomie della persona. All'interno del Servizio vengono fornite diverse attività, fra le quali un aiuto nelle attività di vita quotidiana, attività di animazione e socializzazione, di riabilitazione e mobilizzazione per gli ospiti che ne necessitano, oltre, ovviamente a fornire giornalmente il pranzo. A pieno regime la struttura avrebbe una disponibilità di 17 posti, attualmente ridotti a 14 a seguito della nuova organizzazione richiesta dalle norme di prevenzione anti covid 19. Sperimo di poter tornare quanto prima alla capienza piena, non tanto per i numeri, ma perche' vorrebbe dire che tutti noi abbiamo finalmente superato questa fase critica di pandemia".