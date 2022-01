Open day 5-19 anni, Ausl: "Circa 1.300 ragazzi vaccinati, continuiamo così e ne usciremo" |VIDEO

Soddisfazione di Ausl e sindaco: "Risultato che va nella direzione giusta, in quella fascia di età registriamo un 25% di contagi. Il Governo dia messaggi chiari, ci prendiamo cura delle persone non delle carte"

Circa 1.300 under 19 vaccinati nella giornata di ieri, 16 gennaio, per l'open day negli hub della Cicogna di San Lazzaro di Savena e dell'Ospedale Rizzoli. Somministrazioni anche in Fiera e alla clinica vaccinale in Piazza Maggiore.

"Con soddisfazione possiamo registrare la partecipazione di molte famiglie all'open day, un risultato importante che va nella direzione giusta per quella fascia di età dove registriamo un 25% di contagi" ha commentato il direttore generale dell'Ausl Bologna, Paolo Bordon "continuiamo così e ne usciremo".

Vaccino dei più piccoli: diretta social con i pediatri

Oggi, 17 gennaio, alle 18 ci sarà il primo confronto social per fugare dubbi e preoccupazioni sulla vaccinazione dei più piccoli, un'iniziativa lanciata dal sindaco Matteo Lepore insieme ad Ausl e Policlinico Sant’Orsola.

"Come genitori dobbiamo porci delle domande - ha commentato il sindaco questa mattina, a margine di un incontro a Palazzo d'Accursio - so che le famiglie sono giustamente in ansia, ma la comunità scientifica ci sta aiutando a comprendere che il vaccino è la soluzione per affrontare insieme questa pandemia. I nostri ospedali stanno avendo un numero crescente di bimbi ospedalizzati".

Al via l'autotesting in Emilia-Romagna

Da mercoledì 19 gennaio, i cittadini emiliano-romagnoli, dopo aver effettuato un tampone rapido, attraverso il Fascicolo sanitario elettronico - FSE - potranno comunicare l'esito, iniziare o terminare l'isolamento.

"Questo sovraccarico di burocrazia sta stressando molto le aziende sanitarie - sottolinea il sindaco - faccio appello al Governo, dobbiamo sempre ricordarci che dobbiamo prenderci cura delle persone e non delle carte. Come sindaci stiamo cercando di tenere aperti i servizi, ma occorre che governo e regione facciano dei passi al più presto".

(Foto archivio)