Open day passaporti, aperture straordinarie: "Sei ritiri ogni tre minuti" | VIDEO

La voglia di tornare a viaggiare dopo gli anni della pandemia ha comportato un super lavoro per l'ufficio passaporti. Come già avvenuto a giugno, l'ufficio di piazza Galilei ha messo in atto alcune aperture straordinarie con 6 sportelli dedicati: "Saremo in grado di consegnare 6 passaporti ogni tre minuti" ha detto ai cronisti il dirigente della polizia amministrativa, Vincenzo Frontera.

Sono oltre un migliaio i passaporti pronti e in giacenza che potranno essere consegnati il 4 settembre, domenica, e durante le aperture pomeridiane del lunedì e del mercoledì, dalle 15 alle 17, fino al 7 settembre compreso.

Durante le aperture straordinarie si potrà ritirare il documento prenotato presso gli uffici della questura e non presso i commissariati.

E' opportuno arrivare con un documento di riconoscimento o con l'eventuale delega al ritiro per velocizzare le pratiche: "Ci sono diversi passaporti prenotati negli anni scorsi" quindi il dirigente chiede ai cittadini di ritirarli.

E un invito a chi viaggerà nel periodo natalizio: "Il consiglio è di non richiedere il passaporto a novembre o dicembre, ma prenotarlo prima, meno file e meno afflusso di pubblico" e l'attuale agenda prevede il primo posto disponibile il 5 settmbre: "Verranno consegnati sempre nel limite massimo di 30 giorni, in caso di urgenza anche prima", spiega Frontera.