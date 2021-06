Open day vaccino J&J: "preso d''assalto" l'hub della Fiera, raddoppiate le dosi

Fila da Piazza Costituzione a via Stalingrado e c'è anche chi ha deciso di passarci la notte, nonostante il "coprifuoco" alle 23, vicino all'hub della Fiera, dove oggi è in programma l'open day per la somministrazione del vaccino Johnson&Johnson.

Molti i giovani arrivati con la speranza di ricevere il monodose.

"Per far fronte alla lunga fila che si è venuta a creare fin dalle prime ore del mattino l'Azienda Usl di Bologna mette a disposizione ulteriori 1200 dosi di vaccino Johnson & Johnson per un totale di 2400 dosi - fa sapere l'Azienda - si raccomanda di rispettare l'ordine della fila in base all'orario di arrivo e si prega di evitare ogni assembramento una volta conclusa l'assegnazione degli accessi per i primi 2400 arrivati. Finita la disponibilità si raccomanda di non presentarsi in corso di giornata per evitare inutili attese e assembramenti" anunciando che "l'azienda Usl di Bologna organizzerà a breve altre giornate di open day per rispondere alla grande adesione dei cittadini".

Ieri, 1° giugno, in serata infatti, Ausl Bologna e la Regione hanno reso noto che dalle 8 alle 19 i cittadini residenti nel territorio dell’Azienda Usl di Bologna che non hanno ancora una prenotazione avrebbero potuto presentarsi per ricevere la vaccinazione anti-covid Janssen (Johnson & Johnson). Disponibili complessivamente 1.200 dosi.

(Foto Bologna Today e lettori - Video Bologna Today e Manoela Doveri)