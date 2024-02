QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Gli ispettori del lavoro e i Carabinieri del NIL (Nucleo ispettorato del lavoro), con il supporto delle pattuglie

della Compagnia di San Giovanni in Persiceto sono andati a colpo sicuro quando sono entrati in un capannone che si occupa di assemblaggio pallet in legno, a Crevalcore.

Avevano già effettuato alcuni sopralluoghi e accertato che tutti e quattro i lavoratori occupati, risultavano irregolari. Le lavorazioni erano gestite all’interno di locali fatiscenti e carenti sotto l’aspetto delle misure a tutela della

salute e sicurezza, quindi il blitz il 20 febbraio.

Dal controllo sono emerse violazioni in materia di rapporti di lavoro e circa il mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza, salute e igiene sui luoghi di lavoro. Sono stati identificati e controllati 4 lavoratori, tutti

lavoratori “in nero”, in assenza di contratto di lavoro e privi di ogni copertura assicurativa e previdenziale.

Il titolare dell’impresa è stato multato con “maxi sanzione“ per lavoro nero e denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna per le carenze in materia di sicurezza per le omissioni riscontrate da parte del datore di lavoro e titolare dell’impresa, riguardanti la mancata formazione e informazione dei lavoratori, la mancata effettuazione di visite mediche di idoneità preventiva, la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi (DVR), la mancata adozione di idonee misure finalizzate a salvaguardare i lavoratori dai rischi di natura elettrica.

Con efficacia immediata, è stato applicato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per lavoro nero e per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. La multa è salata: circa 60mila euro.

"L’ operazione - fanno sapere Carabinieri e Ispettorato - è stata eseguita nell’ambito dei controlli finalizzati a reprimere i fenomeni dello sfruttamento del lavoro e di quello sommerso nonché ad assicurare il rispetto della

normativa a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Controlli che proseguiranno anche nelle prossime settimane, su tutto il territorio della provincia felsinea".

Nelle scorse settimane, sempre a Crevalcore è stato sospeso un cantiere edile per impiego manodopera clandestina. Sono inoltre state elevate sanzioni per lavoro “nero” e per violazioni in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro sanzioni per oltre 40.000 mila Euro.