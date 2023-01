Operaia ferita sul lavoro a Medicina: le sue condizioni in miglioramento

Sono in miglioramento le condizioni della donna di 56 anni ricoverata ieri all'Ospedale Maggiore. L'operaia è rimasta ferita attorno alle 19.30 di mercoledì 25 gennaio dopo essere stata investita a da diverse lastre metalliche nello stabile dell'azienda in cui lavora, la Profilati a Fossatone di Medicina, in via Galliani. Liberata prontamente dai Vigili del Fuoco, la donna era stata ricoverata d'urgenza prima all'ospedale di Budrio e poi trasportata in elisoccorso all'Ospedale Maggiore di Bologna con il codice di massima gravità. Come riporta l'Ansa, le sue condizioni sarebbero in miglioramento.