Operaio morto all'Interporto, aperto fascicolo: camionista indagato

In merito alla morte sul lavoro del 22enne Yaya Yafa all'Interporto, nelle prossime ore ci potrebbero già essere i primi iscritti nel registro degli indagati, a partire dall'autista del mezzo attorno al quale si è consumato l'incidente sul lavoro. A riportare la notizia è l'Ansa, che precisa anche che non si renderà necessario sottoporre ad autopsia il corpo del giovane, dal momento che le cause del decesso sono chiare.

Ulteriori accertamenti invece sono stati disposti ai carabinieri dal pm titolare dell'inchiesta Augusto Borghini. I militari devono verificare nei dettagli alcuni passaggi della sequenze di eventi che hanno portato alla morte del ragazzo, al suo terzo giorno da interinale nel magazzino, ma anche di risalire la catena degli appalti, per verificare possibili profili di responsabilità lungo la filiera.