Operaio morto a 43 anni sul lavoro, il sindaco: "Salute e sicurezze devono essere priorità"

“A nome della Città di Imola e mio personale esprimo il più profondo cordoglio e la piena vicinanza ai famigliari del lavoratore deceduto ieri sul luogo di lavoro, a Imola, ed alle persone a lui più care".

Il messaggio arriva direttamente dal sindaco Marco Panieri, il giorno dopo la morte di un operaio di 43 anni durante le operazioni di carico di un camion, a Imola. L'uomo, di origini napoletane, è finito mortalmente ferito dopo una manovra del mezzo pesante. Trasportato in elisoccorso, è morto durante il tragitto in ospedale. Sotto shock il paese, gli amici e i colleghi di lavoro dell'uomo, così come l'azienda di logistica presso la quale era impiegato il 43enne, anche se dipendente di un'altra società.

"E’ una notizia che colpisce e addolora tutta la nostra comunità” fa sapere il primo cittadino. “Il tema delle morti sul lavoro è un’emergenza drammaticamente attuale, su cui bisogna tenere alta l’attenzione sempre, perché non è accettabile che continuino ad accadere questi episodi: la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro devono essere una priorità per tutti. In questa direzione, come Amministrazione comunale abbiamo siglato, con le organizzazioni sindacali e con quelle imprenditoriali, protocolli d’intesa per la qualità del lavoro, finalizzati a potenziare le tutele e la sicurezza dei lavoratori. Un primo passo, importante, ma non ancora sufficiente: incidenti come questo ci dicono che occorrono il costante impegno e la massima attenzione da parte di tutti, ogni giorno, per migliorare le condizioni produttive con l’obiettivo di ‘zero morti’ sul lavoro”.

L'azienda: "A disposizione degli inquirenti"

Anche l'azienda dei trasporti esprime il proprio cordoglio. Mentre i carabinieri sono ancora al lavoro per ricostruire precisamente la dionamica dei fatti, la Torello si dichiara "vicina alla famiglia della vittima e alla ditta con cui collaborava, proprietaria del veicolo". La società del pari "comunica la massima disponibilità al dialogo con le autorità competenti, per definire nel minor tempo possibile e con certezza assoluta le dinamiche dell’accaduto".