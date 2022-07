Operazione anti-droga, le reazioni: Lepore plaude, Lega: "Bene, ora campagna contro il consumo"

"Grazie dunque al lavoro della Procura - Direzione Distrettuale Antimafia, della Questura di Bologna e di tutte le donne e gli uomini della Polizia di Stato" perché "Non si tratta del primo intervento che chiude delle indagini contro il crimine organizzato" e perché "si sta facendo sul serio" quartiere per quartiere.

Così arriva il plauso del sindaco Matteo Lepore in merito alla operazione anti-droga che stamane ha portato allo smantellamento di una rete di 43 soggetti e al sequestro del corrispettivo per un milione di euro.

Dopo la maxi operazione antidroga al Pilastro di poco più di un mese fa e prima ancora gli arresti in via Malvasia-via dello Scalo, "l’intervento di oggi infligge un ulteriore colpo al traffico di stupefacenti e alla criminalità nella nostra città" commenta con siddsfazione il primo cittadino.

Lega: "Bene, ora comune pensi a scoraggiare il consumo"

Sullo stesso tono anche la Lega bolognese, che per mezzo dei consiglieri Francesca Scarano, Giulio Venturi e Matteo Di Benedetto sferzano però l'amministrazione sul consumo di sostanze, un riferimento velato al recente approdo del tema cannabis in parlamento.

"Un plauso alla Polizia di Stato e alla Direzione Distrettuale Antimafia per sgominato una banda dedita al traffico di sostanze stupefacenti e al riciclaggio -commentano i leghisti- un ringraziamento va al Questore di Bologna Isabella Fusiello per l’ incessante impegno profuso nel contrasto della criminalità e a tutte le donne e gli uomini in divisa, costantemente in prima linea per la tutela dei cittadini e della legalità. I numeri impressionanti delle misure cautelari però ci dicono che non possiamo abbassare la guardia: queste associazioni criminali esistono perché esiste un mercato ed è quello che occorre sradicare. La Questura, però, non può operare in solitudine. L’amministrazione deve fare la sua parte, anche mettendo in campo politiche di sensibilizzazione contro il consumo di ogni tipo di droga”.