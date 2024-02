"Sfrontatezza e violenza": così agivano i signori della droga | VIDEO

Almeno 6 gruppi indipendenti che rifornivano di cocaina e hashish diversi quartieri, da Borgo Panigale a Corticella. 19 le misure cautelari emesse nei confronti cittadini marocchini, tutti con precedenti e irregolari, accusati di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti: 15 sono finiti in carcere, uno ai domiciliari e 3 sottoposti a divieto di dimora. E' l'esito di una vasta operazione anti-droga della Polizia, terminata questa mattina.

Caratterizzati da "sfrontatezza e violenza" ha detto il capo della Squadra Mobile, Roberto Giuseppe Pittito ai cronisti "anche se arrestati nel corso dell'indagine, continuavano la loro attività di spaccio e a febbraio del 2022 non hanno esitato a ferire un potenziale concorrente, a Borgo Panigale".

La Polizia è riuscita a documentare fino a 100 cessioni al giorno: "Vi era un centralinista - che riceveva l’ordine - e smistava i cavallini".

Le vie dello spaccio

Lo spaccio avveniva in diverse vie cittadine, da via Battindarno, alle vie Speranza, Emilia Ponente e Segantini, per quanto riguarda Borgo Panigle, Corticella, Arcoveggio, Giadini, Gorki e Shakespeare, al Navile.