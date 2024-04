Operazione Aurum, dopo il sequestro da 6 milioni si apre un nuovo filone | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

C’è un nuovo capitolo dell’operazione Aurum. L’indagine, alla fine del 2022, aveva portato al sequestro di beni per oltre sei milioni di euro. Seguendo una pista indicata da un informatore confidenziale, alla ricerca di un’arma, la polizia aveva scoperto un enorme bottino di beni ritenuti provenienti da attività illegale. L’indagine, coordinata dalla Procura di Bologna, aveva portato alla perquisizione di alcune abitazioni di proprietà di un 70enne pensionato ex bancario, incensurato ed insospettabile. All’uomo era stato contestato il reato di ricettazione, senza emissione di misura cautelare.

Lo scorso 5 aprile si è aperto un nuovo capitolo. Le indagini hanno portato al sequestro preventivo dei beni che, secondo il codice, ha la precedenza sul sequestro penale. Come spiegato da Francesco Costantini, dirigente della divisione Anticrimine della questura di Bologna, nel sequestro penale l’accusa deve dimostrare la colpevolezza della persona indagata; nel sequestro preventivo, invece, è la persona indagata a dover dimostrare la sua innocenza, e di essere entrato in possesso dei beni in modo lecito. Il sequestro preventivo è scattato per l’incongruenza tra il reddito e lo status dell’indagato rispetto al valore dei beni trovati nella sua disponibilità.

Infatti, la polizia aveva trovato numerosissimi beni all’interno delle proprietà dell’uomo, specificatamente in tre immobili tra Bologna e le Marche. Si tratta di centinaia di orologi di lusso, alcuni dal valore di oltre 30mila euro; dipinti, gioielli, monete antiche, pietre preziose, reperti fossili, armi antiche, macchine fotografiche, videocamere, lingotti di argento e anche il dente di un Mammuth. Inoltre, sono stati trovati oltre 500mila euro in contanti.

Durante un’intercettazione telefonica, l'indagato aveva affermato di poter disporre di una somma in contanti di circa 200mila euro in contanti, oltre a quelli già sequestrati. Non avendoli trovati, la polizia ha quindi deciso di sequestrare un immobile di proprietà dell’uomo a Bologna come misura compensativa. Tutti i beni sequestrati sono stati affidati ad un amministratore giudiziario. Gli articoli riconducibili a denunce saranno restituiti, mentre gli altri finiranno all’asta.