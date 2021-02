Traffico, centro storico: cambia l'orario carico e scarico e nuove telecamere a tutela della T

Il Piano generale del traffico urbano (PGTU) per l'area T, Rizzoli-Ugo Bassi-Indipendeza, a partire da oggi, 1° febbraio, introduce alcune novità che riguardano il carco e scarico delle merci e due nuove telecamere.

Carico e scarico merci

Da lunedì 1 febbraio si rimodulano gli orari di accesso per i veicoli di carico e scarico merci (sulla base della compatibilità ambientale dei mezzi) e la fascia pomeridiana sarà eliminata.

Con una nuova ordinanza si fissano gli orari in cui i veicoli collegati ai “contrassegni operativi” F, DS, DSI che effettuano operazioni di carico e scarico delle merci possono accedere nell’area T.

Questi veicoli dal primo febbraio possono transitare, a seconda dell’impatto ambientale, in queste fasce orarie:

Benzina euro 2,3: ingresso dalle 6 alle 7.30; uscita dalle 6 alle 8

Benzina euro 4,5,6 / Diesel euro 5 e 6: ingresso dalle 6 alle 10.30; uscita dalle 6 alle 11

Metano euro 2,3,4,5,6 / GPL 2,3,4,5,6 / Ibrida / Elettrica: ingresso dalle 6 alle 12.30; uscita dalle 6 alle 13



Nuove telecamere

Le limitazioni all’area T restano invariate, ma altre due telecamere, posizionate in via Rizzoli e in via Ugo Bassi, saranno attive per tutelare l’area T dai transiti impropri e sanzionare i veicoli non autorizzati in uscita dal cuore del centro storico della città.

La fase di pre-esercizio delle due nuove telecamere inizia lunedì 1 febbraio. Le telecamere inizieranno a sanzionare i veicoli non autorizzati dal primo marzo.

L’area T (già controllata 24 ore su 24 dal sistema RITA) comprende: