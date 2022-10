Trovato ordigno bellico a Sasso Marconi: bomba day il 23 ottobre

Ancora un ordigno bellico rinvenuto nel territorio del comune di Sasso Marconi. Per consentire agli artificieri del Genio Ferrovieri dell'Esercito, al di fuori del sedime autostradale, le operazioni verrà chiuso l'R43, Raccordo Sasso Marconi-SP64 Porrettana.

In alternativa, a chi è in transito sulla A1 Milano-Napoli ed è diretto verso Sasso Marconi, si consiglia di uscire alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo di Casalecchio.

Si tratta di una bomba di circa 500 libbre della Seconda Guerra Mondiale ritrovata nella zona di Monte Mario, nei pressi del raccordo di collegamento tra Sasso Marconi e il casello autostradale di Cinque Cerri.

Salvo complicazioni tecniche, il termine delle operazioni di disinnesco e rimozione dell’ordigno è previsto al massimo entro le ore 11.

Evacuazione residenti

Entro le ore 7.00 saranno evacuati tutti coloro che vivono e/o lavorano all'interno della 'zona di pericolo' (la “danger zone”), compresa entro un raggio di 468 m dal ritrovamento dell'ordigno, che abbraccia una parte di territorio di Sasso Marconi, in località Ziano/Villa Quiete, e una piccola porzione di territorio in comune di Marzabotto.

Il provvedimento di sgombero riguarda un numero molto limitato di famiglie (sei) 1 attività commerciale e la Centrale di potabilizzazione Hera di via Val di Setta, che hanno ricevuto specifica comunicazione.

Modifiche alla viabilità

Dalle 7.30 scatterà il blocco della circolazione, che interessa in particolare le vie di collegamento tra Sasso Marconi e Cinque Cerri: il raccordo autostradale R43 e via Val di Setta (chiusa tra Sasso Marconi e l’incrocio con il Piccolo Paradiso), oltre a via Villa Quiete. Interdetto il passaggio anche agli escursionisti in transito lungo la Via della Lana e della Seta nel tratto che costeggia la Val di Setta.

Restano invece regolarmente percorribili le vie limitrofe: la Nuova Porrettana, la SP 37 Ganzole, via Ponte Albano e l’ex SS 64 Porrettana. Non sono previste interruzioni nemmeno per l’autostrada A1 e la linea ferroviaria Bologna-Porretta.