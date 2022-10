Ordina delle scarpe online e gli arrivano 7 chili di una sostanza sospetta

Un cittadino si è presentato presso gli Uffici del Commissariato Bolognina Pontevecchio per raccontare agli agenti cosa gli era appena accaduto. Aveva acquistato un paio di scarpe online e quando il corriere è arrivato per la consegna gli ha lasciato non uno, ma due pacchi: l'ordine che aveva fatto all'interno primo (e fino a qui tutto bene), qualcosa di decisamente strano nel secondo, che era più ingombrante e pesante. Lo ha aperto a all'inteno ha trovato 13 buste in plastica trasparenti contenenti della sostanza vegetale di colore verde scuro che a un primo esame risultava contenente il principio della dimetiltriptamina, per un peso di circa 7 kg. Si tratta di una potente sostanza psichedelica nota per il suo utilizzo come allucinogeno fra alcune popolazioni dell'Amazzonia.

La Polizia ha verificato che c'era stato un errore nella spedizione e che il pacco contenente la droga in realtà risultava destinato ad un altro soggetto domiciliato in Inghilterra. Nell’immediatezza la presunta sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro contro ignoti, in attesa di ulteriori accertamenti.