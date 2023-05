Frane sui colli, arriva l'ordinanza comunale: "Liberate le strade"

Il sindaco Matteo Lepore ha emesso un’ordinanza rivolta ad alcuni cittadini residenti sui colli bolognesi, in cui si ordina di intervenire nelle aree di proprietà da cui hanno avuto origine alcuni smottamenti di terreno che hanno poi invaso le strade comunali. Nel provvedimento si intima “l’avvio immediato delle verifiche ritenute necessarie per sgomberare le sedi stradali in elenco, ognuno per propria competenza e in solido tra loro nell’ ambito di ogni gruppo riferito alla stessa strada” oltre al “conseguente ripristino dei luoghi (scarpata di monte e fosso stradale di monte)”. Le strade interessate dall’ordinanza sono: via delle Lastre, degli Scalini, della Trappola, del Poggio, del Paleotto, della Palma, dei Colli, Golfreda, di Roncrio, della Fratta, di Barbiano, del Ravone, di Gaibola, delle Torriane e via di Sabbiuno.

Cavedagna (FDI): "Inopportuno"

La decisione del sindaco ha provocato l’ira di Fratelli d’Italia che parla di una lista di “proscrizione”. "Non solo viene loro intimato di fare lavori ma trovano anche il loro nome su una ordinanza comunale. Non lo troviamo opportuno", dice Stefano Cavedagna. Secondo il capogruppo comunale di Fratelli d’Italia questi cittadini si trovano “esposti quasi al pubblico ludibrio, in barba anche a qualsiasi diritto alla privacy. Ci sono peraltro nomi molto noti”. Sulla ordinanza sono intervenuti pure il leghista Matteo Di Benedetto e l’ex leghista Francesca Scarano, che hanno insistito anche sulla necessità di inserire nella zona rossa delle aree più compite dall'alluvione "anche via Saffi e la zona colli, entrambe ampiamente danneggiate".

Il comitato: "Bastava una corretta prevenzione"

"Se un proprietario ha delle responsabilità civili dovrà provvedere, ma non aver messo questa area tra quelle che riceveranno gli stanziamenti, non ci piace", sottolinea Francesco Cicognani, presidente di ComiColli, il comitato di cittadini che comprende sia residenti che fruitori dei colli. "È il solito discorso: se ci sono delle frane è perché le acque percorrono strade che non dovrebbero essere percorse - aggiunge Cicognani -. Con una corretta prevenzione, probabilmente non saremmo qui a discutere. Noi abbiamo sempre detto che c'è un problema di dissesto, ma nessuno ci ascolta".

