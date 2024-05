Concerto dei CCCP in Piazza Maggiore, scatta l'ordinanza: tutti i divieti, dall'alcol alla mobilità

Ci siamo quasi. Domani, martedì 21 maggio è la data del live dei CCCP in Piazza Maggiore. In occasione di questo evento il Sindaco di Bologna Matteo Lepore ha firmato un'ordinanza che contiene tutte le misure per garantire la sicurezza urbana.



L’ordinanza stabilisce nella giornata di martedì 21 maggio, dalle 14 fino al termine della manifestazione, le seguenti disposizioni:



Divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda, alcolica o non alcolica, in contenitori di vetro o lattina alle attività nell’area della manifestazione. Divieto per chiunque di introdurre qualsiasi bevanda, alcolica o non alcolica, in contenitori di vetro o lattina e bombolette contenente spray urticante nell’area della manifestazione. Sospensione dalle 6 fino al termine della manifestazione di tutti i dehors presenti nell’area della manifestazione.



Accesso a Piazza Maggiore



La piazza sarà transennata da Palazzo Re Enzo, da Piazza del Nettuno, dall’Archiginnasio e da Piazza IV novembre. L’accesso è consentito ai possessori dei biglietti dalle 19 attraverso due ingressi per permettere una maggiore facilità di afflusso.

L'ingresso (piazza Nettuno o piazza Re Enzo) è indicato sul biglietto. Il settore per il pubblico sarà unico.

Mobilità:

Sarà in vigore anche un'ordinanza di mobilità che prevede, sempre per la giornata del 21 maggio, i seguenti provvedimenti:



Divieto di transito veicolare (dalle 17 alle 23.30) e divieto di sosta compreso biciclette, motocicli e ciclomotori con rimozione forzata (dalle 7 alle 23.30) in piazza Re Enzo, piazza Maggiore, via dell’Archiginnasio, via Pignattari, via degli Orefici. Sono esclusi i veicoli delle forze dell’ordine, di pronto soccorso e autorizzati al servizio della manifestazione.



Trasporto pubblico



In occasione del concerto, dalle 17 alle 24 di martedì 21 maggio, i bus delle linee 29, A e C subiranno alcune deviazioni