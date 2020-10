Covid: scatta l'obbligo delle mascherine all'aperto, controlli anche a bar e ristoranti del centro

Scatta oggi, venerdì 2 ottobre, l'ordinanza del Comune che prescrive l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto, nel centro storico, da questa sera alle 18 fino alle 24 di domenica, e così sarà tutti i week-end fino alla revoca della disposizione. In un incontro in Prefettura, si è deciso di rafforzare il controllo sulle piazze del centro, dove nei fine settimana, si concentra la massiccia presenza di giovani, e dove si rischia, in altre parole, l'assembramento.

Le Forze dell'ordine sono chiamate anche a verificare il rispetto delle regole da parte di bar e ristoranti.

E' la cosiddetta "movida", che ha tenuto banco tutta l'estate, per i contagi tra i giovani, a preoccupare, soprattutto dopo i casi di positività riscontrati tra i partecipanti a una festa Erasmus che si è tenuta a settembre in zona universitaria. "Chi fa come gli pare, sbaglia città", aveva detto il sindaco Virginio Merola che in una nota ha richiamato al senso di reponsabilità: "Sono convinto che non ci si possa rilassare, in particolare ora. Il contagio si sta diffondendo soprattutto in ambito familiare perché alcuni di noi portano in casa comportamenti scorretti tenuti fuori. Nelle scuole la situazione è sotto controllo ma i contagi, che riguardano soprattutto le superiori, sono avvenuti all'esterno delle scuole e quindi riguardano i comportamenti dei più giovani nella vita di tutti i giorni. Faccio un appello ai ristoratori a mantenere il registro dei nominativi di chi pranza a cena nei loro locali e aggiungo che verranno potenziati i controlli - e poi ai giovani - evitare gli assembramenti e utilizzare le mascherine quando non è possibile tenere la distanza. Assembrarsi, in questo momento, è la peggior cosa da fare. Non è libertà ma menefreghismo".