Ordinanza Piazza Aldrovandi, Lepore: "Ora iniziative culturali" | VIDEO

"Vogliamo anche governare meglio lo spazio pubblico e garantire quest'estate anche iniziative culturali, che presenteremo prossimamente". Così il sindaco, Matteo Lepore, dopo aver firmato l'ordinanza per vietare nelle sere dei weekend lo stazionamento delle persone nell'area sopraelevata di fronte al civico 12, il cosiddetto "muretto" di Piazza Aldrovandi.



I residenti approvano, sottolineando però che ora l'importante è far rispettare l'ordinanza, come riferisce la Dire.



Su piazza Aldrovandi- sottolinea Lepore, oggi a margine della posa della prima rotaia del tram - abbiamo deciso di costituire un gruppo di lavoro che fa capo al Quartiere e quindi alla presidente Rosa Maria Amorevole. Stiamo decidendo tutte le misure con i residenti, siamo al loro fianco e miglioreremo di settimana in settimana coordinandoci con loro. C'è una buona collaborazione".

Muretto off limits

Il provvedimento è valido il giovedì, venerdì e sabato dalle 20 fino alle 5 del giorno successivo e sono escluse le persone che accedono ai civici citati. La violazione dell'ordinanza, avverte il sindaco, prevede una sanzione da 300 a 500 euro.