Ornella Vanoni cade in treno: salta l'anteprima a Bologna

Non potrà partecipare all'Anteprima Speciale di 'Senza fine', in programma oggi in città e distribuito dalla casa bolognese "I wonder Pictures", Ornella Vanoni. "Ieri l'altro, durante il viaggio in treno, per accarezzare un dolce Golden Retriever, sono caduta... Tanto dolore, ma sono a casa" ha fatto sapere la cantante attraverso i suoi canali social:

"Sono dispiaciuta di non poter partecipare alla Serata Inaugurale al Teatro alla Scala, con il mio amico Marracash e di non essere domani a Bologna, città che amo molto, all'Anteprima Speciale di 'Senza fine'. Un abbraccio ad Elisa Fuksas e Malcom Pagani. Grazie a I Wonder Pictures e a presto!". Il riferimento è alla presentazione bolognese del docufilm di Elisa Fuksas che la vede protagonista e che è stato svelato in anteprima a settembre alla Mostra di Venezia.

Oltre ad essere il titolo della canzone scritta per lei da Gino Paoli, è anche quello di un docu-film sulla vita e la carriera dell'artista milanese, diretto da Elisa Fuksas con la partecipazione, tra gli altri, di Paolo Fresu, Samuele Bersani e Vinicio Capossela.

