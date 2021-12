Atterra con 88 orologi "taroccati", fermato al Marconi

E' stato denunciato per ricettazione e introduzione nel territorio dello Stato di prodotti falsi, un uomo di origine ghanese arrivato all'aseroporto Marconi di Bologna.

L'uomo, proveniente da Istanbul, è atterrato con 88 orologi di lusso contraffatti, nascosti nelle tasche e nel bagaglio chew portava al seguito.

Si tratta di 68 Rolex, 13 Audemars Piguet e 7 Patek Philippe, corredati di confezioni, certificati di garanzia, libretti d’uso e anche delle buste riportanti i marchi, quindi evidentemente già destinati, come ipotizzano l'Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza che hanno controllato e fermato l'uomo, al mercato illegale dei preziosi.

Il passeggero, infatti, non è stato in grado di produrre alcuna documentazione comprovante l’origine e la autenticità degli orologi, quindi è stato denunciato per ricettazione e introduzione nel territorio dello Stato di prodotti falsi. LA pena per reati di questo tipo oscilla a 1 a 8 anni di reclusione.