In trasferta per comprare l'orologio: nel gruppo di amici la 'talpa', finisce in rapina

Doveva essere una serena mattinata tra amici, ma si è rivelata una spiacevole disavventura per una comitiva di cinque giovani, rimasti vittime di una rapina dai contorni curiosi.

Il tutto si è svolto questa notte, un'ora prima dell'alba. I ragazzi, tutti tra i 17 e i 20 anni, stavano andando verso via D'Azeglio, con l’intenzione di fare la fle per l'acquisto di un noto orologio, ultimamente oggetto di culto da parte dei più giovani e venduto in un esemplare per persona.

In piazza Maggiore è però avvenuto il misfatto: un ragazzo sconosciuto ha sfilato il giubbotto a un 19enne del gruppo, e si è allontanato, inseguito dalla comitiva che però si è accorta dell'accaduto. Dentro la giacca, stabilito in precedenza, erano contenuti tutti i denari racimolati dai cinque, circa 1450 euro, che avrebbero dovuto servire per l'acquisto degli orologi.

La polizia è stata avvisata dell'accaduto e ha rintracciato il soggetto in via Castel Tialto. Questo era stato anche inseguito dai coetanei, che però non avevano avuto molta fortuna nel fermarlo. Poco distante dal luogo del controllo, anche la giacca rubata, con il contante all’interno.

Il ragazzo in questione, un 20enne della provincia di Bologna, è alla fine stato arrestato per tentata rapina impropria aggravata. Ulteriori approfondimento degli agenti si sono poi indirizzati su uno dei ragazzi della comitiva. Sebbene non si conoscessero tra aggressore e aggredito, ci sono evidenze circa una possibile 'talpa' all'interno della comitiva di giovanissimi, che abbia indicato all'arrestato chi del gruppo potesse avere i soldi.