L'oroscopo di agosto segno per segno: ecco cosa dicono le stelle

Il Cielo di agosto si presenta con il Sole che transita in Leone fino al 22 per poi passare in Leone; Mercurio transita in Leone fino al 20 per poi passare in Vergine; Venere, dopo molti mesi, il 6 abbandona i Gemelli per traslocare in Cancro, segno nel quale rimane per tutto il mese; Marte continua a trovarsi in Ariete; Giove e Plutone continuano il loro transito in Capricorno; Saturno, per tutto il mese, si trova in Capricorno; infine, Urano continua a restare in Toro e Nettuno in Pesci. Questo cielo premia soprattutto il segno del Leone, che risulta il più favorito.

Ariete

Mese ancora positivo per amicizie e sentimenti, grazie a Venere favorevole fino al 6, successivamente, qualche nube può addensarsi in questo caldo cielo estivo, soprattutto intorno a Ferragosto. Non cedete alla tentazione di imporre la vostra volontà al partner, se non volete trasformare il caldo intenso in un vero e proprio inferno. Sotto il profilo mentale, Mercurio decisamente favorevole vi aiuta nella concentrazione e le molte attività che volete svolgere e portare avanti. Il Sole decisamente positivo fino al 22 e Marte nel segno per tutto il mese vi donano una cospicua carica di vitalità, forza ed energia.

Toro

Un inizio mese ancora stancante a causa della dissonanza del Sole fino al 22 e di Mercurio fino al 20. La stanchezza sia fisica che mentale si fanno sentire e sono amplificate dal caldo afoso di questi giorni estivi. Urano nel segno continua a suscitare, soprattutto per i nati appartenenti alla prima e alla seconda decade, un profondo desiderio di trasformazione e cambiamento. Dal 6 Venere in aspetto favorevole rasserena il clima nell’ambiente circostante e con il partner. Se siete ancora single gli ultimi giorni del mese sono interessanti per mettervi in gioco. Mercurio decisamente positivo dal 20 vi aiuta nella concentrazione.

Gemelli

I primi giorni del mese sono ancora molto interessanti per gli affetti e i sentimenti, soprattutto se appartenete alla terza decade del segno. Il Sole e Mercurio favorevoli, rispettivamente fino al 22 e al 20, migliorano la vostra capacità innata di comunicazione, favorendo scambi e incontri. Anche la vitalità e la concentrazione risultano rafforzate. Negli ultimi dieci giorni del mese incominciate ad accusare stanchezza: forse è arrivato il momento di fermarvi un po’ a rilassarvi. Con Marte favorevole per tutto il mese la sfera pratica risulta molto avvantaggiata. Nella professione puntate sulla concretezza.

Cancro

Questo mese è molto interessante soprattutto per la sfera affettiva. Dal 7 in poi Venere transita nel vostro segno, dandovi l’opportunità di recuperare l’intesa col partner. Se siete ancora single, possibilità di colpi di fare nuove conoscenze e anche di qualche verso metà mese. Il transito dissonante di Marte per tutto il mese vi rende inquieti e capricciosi. Nella professione mantenete la calma e cercate sempre un compromesso o una alternativa. Negli ultimi giorni del mese il Sole e Mercurio rendono la vostra mente chiara, pratica ed efficiente e apportano maggiore calma e tranquillità nell’ambiente circostante.

Leone

Un mese che si apre all’insegna di una grande energia e vitalità, grazie alla presenza del Sole nel vostro segno. Mercurio nel segno fino al 20 vi dona una cospicua energia sotto il profilo mentale e creatività alle vostre idee, utilissime per concentrarvi sui vostri obiettivi e sui traguardi da raggiungere. Se appartenete alla prima e alla seconda decade del segno, il transito dissonante di Urano vi spinge a liberarvi di tutto ciò che non ha un senso nella vostra esistenza. Marte positivo per tutto il mese vi favorisce nella professione e negli spostamenti. Per quanto riguarda l’amore, fino al 7 ancora giorni molto interessanti.