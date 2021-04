L'Oroscopo di aprile segno per segno: cosa prevedono le stelle

Un cielo, quello di aprile, che premia soprattutto i Pesci. Il Sole transita in Ariete fino al 19 per poi passare in Toro; Mercurio transita velocemente in Pesci fino al 4, per poi transitare in Ariete fino al 19 e finire gli ultimi giorni del mese in Toro; Venere, ancora in Ariete a inizio mese

Il Cielo di aprile si presenta con il Sole che transita in Ariete fino al 19 per poi passare in Toro; Mercurio transita velocemente in Pesci fino al 4, per poi transitare in Ariete fino al 19 e finire gli ultimi giorni del mese in Toro; Venere, ancora in Ariete a inizio mese, il 21 fa ingresso in Toro; Marte, all’inizio del mese ancora in Gemelli, il 23 entra in Cancro per restarvi fino a fine mese; Giove e Saturno transitano in Aquario; Urano e Nettuno, entrambi diretti, continuano rispettivamente a restare in Toro e in Pesci; infine, Plutone prosegue il suo transito in Capricorno. Questo cielo premia soprattutto i Pesci.

Ariete

La presenza del Sole nel segno fino al 19 continua a inondarvi di energia e vitalità. L’aria di primavera vi riempie di entusiasmo e iniziativa, nonostante il periodo non sia in generale dei migliori. Dal 4 al 19 Mercurio nel segno vi sostiene nella comunicazione, nello studio e nei colloqui. Complice il transito di Venere nel segno fino al 21, il periodo è ideale per riprendere il dialogo con il partner. Se siete ancora single, questo mese è buono per mettervi nuovamente in gioco. Favorite le nuove conoscenze ed amicizie, anche se nate sui social. Nella professione, opportunità e cambiamenti, grazie a nuovi contatti.

Toro

I pianeti veloci (Sole, Mercurio e Venere) si dispongono in modo da allentare la tensione intorno a voi. L’aria di primavera si fa avvertire soprattutto nell’ultima parte del mese che si rivela molto promettente. Dal 19 registrate un buon recupero energetico grazie al Sole nel segno. Inoltre, con l’ingresso di Mercurio nel segno dal 19, riuscite a concentrarvi sui vostri obiettivi personali e professionali; sebbene la dissonanza di Giove e Saturno possa creare ancora problemi, agitazione e tanta voglia di cambiare. L’arrivo di Venere nel segno dal 21 promette una fine del mese molto soddisfacente per vivere l’amore.

Gemelli

Nei primi giorni del mese è ancora presente una certa stanchezza mentale, a causa della dissonanza di Mercurio. Per fortuna questo pianeta dal 4 al 19 ritorna positivo, sostenendovi nelle vostre iniziative. Marte nel segno fino al 23 vi rende rapidi nelle iniziative, avvantaggiandovi nella professione. Attenzione all’eccessivo nervosismo che deve essere tenuto sotto controllo. Con il Sole e Venere decisamente favorevoli fino al 19 siete pieni di vitalità, entusiasmo e benessere. Nonostante il lockdown, questo periodo è molto interessante e favorevole per le nuove conoscenze anche online e per vivere nuovi amori.