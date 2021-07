L'oroscopo di luglio segno per segno: un cielo che premia soprattutto la Vergine

L'astrologo Massimiliano Gaetano ha studiato il cielo ed ecco le previsioni astrali per il mese di luglio: il Sole che transita in Cancro fino al 22 per poi passare in Leone; Mercurio transita velocemente passando l’11 dai Gemelli al Cancro e poi in Leone

Il Cielo di luglio si presenta con il Sole che transita in Cancro fino al 22 per poi passare in Leone; Mercurio transita velocemente passando l’11 dai Gemelli al Cancro e poi in Leone il 28; Venere, ancora in Leone per buona parte del mese, il 22 fa ingresso in Vergine; Marte continua il suo transito in Leone per poi passare in Vergine il 29; Giove, retrogrado, resta in Pesci fino al 28 quando rientra in Aquario; Saturno retrogrado continua a rimanere in Aquario; Urano e Nettuno, il primo diretto e il secondo retrogrado, continuano rispettivamente a restare in Toro e in Pesci; infine, Plutone prosegue il suo transito in Capricorno. Questo cielo premia soprattutto la Vergine.

Ariete

La dissonanza del Sole fino al 22 e l’ottimo supporto di Marte per tutto il mese continua a creare momenti alternati di vigore e di stanchezza: in questi casi è necessario gestire gli impegni senza abbandonarvi agli eccessi dell’entusiasmo. I primi giorni del mese sono proficui per sostenere esami, colloqui e impegni di studio e professionali; dall’11 fino al 28 Mercurio dissonante può farvi accusare molta stanchezza mentale e scarsa concentrazione. Dopo giugno sottotono, questo mese si rivela molto interessante per l’amore sia per i single che per le coppie, grazie a Venere e Marte molto favorevoli, ai quali dal 22 si aggiunge il Sole.



Toro

Dopo mesi di situazione in miglioramento luglio sembra segnare una battuta d’arresto a causa del transito di Venere, Marte e, a partire dal 22, del Sole. Avvertite un certo nervosismo e agitazione. Nonostante sappiate cosa fare e dire e come muovervi in ambito professionale, siete sempre insoddisfatti. Con Marte dissonante è necessario mantenere la calma e fare buon viso e cattivo gioco, per non rischiare di aggravare la situazione. In questi giorni vi possono essere discussioni a causa dell’economia della casa, dei figli e dei soldi. Venere e Marte dissonante possono creare momenti difficili e tensione anche in amore.



Gemelli

Il Cielo di luglio è molto favorevole per i contatti, la comunicazione con Marte e Venere favorevoli. Per quanto riguarda la professione, riuscite a raggiungere una certa stabilità lavorativa, mentre quelli in cerca di primo impiego, devono accettare quanto offerto. Questo mese è anche molto interessante per vivere i sentimenti. Venere favorevole fino al 22 e Marte fino al 29 permettono di vivere giorni di sentimenti, dimostrazioni, conferme e riconferme, pieni di emozioni e intese. A fine mese Venere e Marte dissonanti possono creare nelle coppie stabili discussioni anche accese, a causa di figli o della gestione della casa.



Cancro

Il mese inizia con una grande carica di energia e vitalità grazie al Sole nel segno fino al 22. Inoltre, dall’11 al 28, Mercurio nel segno indica un momento positivo per la comunicazione, la concentrazione, per lo studio, per sostenere esami e concorsi. Piano piano la situazione, anche economica, delle vostre attività si risolleverà fino ad arrivare a buone prospettive di guadagno il prossimo anno. L’ultima parte del mese si presenta positiva per la sfera sentimentale, grazie ai buoni aspetti di Venere e Giove: vi sentite coccolati e protetti fra le braccia della persona amata. Possibilità di iniziare una convivenza o un matrimonio.

Leone

Nonostante la persistente opposizione di Saturno, Venere, Marte e dal 22 il Sole nel segno vi assicurano una certa forza ed energia utile per concretizzare ogni idea per far incrementare le vostre entrate economiche. Sebbene il Cielo sia favorevole cercate di gestire bene le sensazioni negative o di agitazione, scaricando lo stress e la stanchezza. Per quanto riguarda la sfera affettiva, Venere e Marte nel segno finalmente vi rendono giustizia favorendo le nuove conoscenze e le convivenze. I single sono pieni di fascino e il periodo può regalare tante emozioni intriganti e passionali: aprite i cuori e al bello della vita.