L'oroscopo di novembre segno per segno

Il Cielo di novembre si presenta con il Sole che transita in Bilancia fino al 22 per poi passare in Scorpione; Mercurio transita in Bilancia fino al 10, per poi passare in Scorpione fino a fine mese; Venere fino al 21 transita in Bilancia, per poi passare in Scorpione, segno nel quale rimane fino a fine mese; Marte continua a trovarsi in Ariete, retrogrado fino al 14 per poi diventare diretto; Giove, Saturno e Plutone, per tutto il mese, continuano a transitare in Capricorno; infine, Urano e Nettuno, entrambi retrogradi, continuano rispettivamente a restare in Toro e in Pesci. Questo cielo premia soprattutto lo Scorpione.

Ariete

In questo mese riuscite a recuperare quella vitalità che vi è mancata negli ultimi periodi. Il Sole, neutro fino alle 21 e favorevole negli ultimi giorni, vi supporta alimentando la vitalità e l’entusiasmo. Inoltre, Marte nel segno rafforza la resistenza in ogni settore, soprattutto quello professionale: cercate di non agitarvi troppo, passando da un estremo all’altro. La dissonanza fra Marte, Saturno e Plutone può ancora palesare ritardi o fermi oppure procrastinare progetti professionali. Mercurio dissonante fino al 10 può farvi accusare stanchezza mentale. Fino al 21 qualche nube in amore, a causa di Venere dissonante.

Toro

Un mese che non vi premia adeguatamente inizia con il Sole dissonante fino al 21. Potreste accusare poca energia e vitalità e mancanza di entusiasmo. Fino al 10 Mercurio continua ad assistervi, aiutandovi nella vita pratica, nel lavoro e nella quotidianità. Successivamente, potreste avere problemi di comprensione, in generale, con gli altri e, in particolare, con soci o partener. Dal 21 la dissonanza di Venere può generare qualche problema nel rapporto con il partner e anche la vostra forma fisica ne risente. Nella professione, Giove, Saturno e Plutone continuano a sostenervi nelle vostre iniziative e progetti.

Gemelli

Questo mese continua a donarvi una buona dose di energia e vitalità, grazie al transito neutro del Sole fino al 21. Successivamente, potreste avvertire stanchezza, spossatezza e mancanza di energia. Marte, positivo per tutto il mese, vi rafforza rendendovi efficaci sia nello studio che nella professione. Il mese promette di essere tranquillo, ma non monotono. Fino al 10 Mercurio vi favorisce nei contatti e nelle trattative, suggerendovi strategie professionali che risultano vincenti. Sotto il profilo sentimentale, Venere positiva fino al 21 vi rende piacevoli, complici e teneri. Molto buono l’umore e la forma fisica.