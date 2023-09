Orsa Amarena uccisa, Celli: "Atto criminale, il Parco nazionale deve fare causa"

"Nessuno ha ancora scritto che l'orsa è stata uccisa nel giorno dedicato al Creato istituito da Papa Francesco". Lo scrive sui social Davide Daniza Celli, consigliere comunale dei Verdi, attivista ed ecologista sull'uccisione dell'orsa Amarena, a San Benedetto dei Marsi, a Abruzzo. Il suo "secondo nome" - Daniza - è proprio quello di un orsa abbattuta.

Un caso inquietante che segue la campagna per l'abbattimento dell'orsa Jj4 che ad aprile aveva attaccato e ucciso il 26enne Andrea Papi, in Trentino. In quel caso però, era stata catturata e trasferita in un centro di recupero fauna.

Celli si trovava a "Camaldoli per entrare in sintonia con una delle più antiche e maestose foreste italiane che circonda l'eremo dove vivono i frati camaldolesi", quando ha appreso la notizia.

"Il Parco Nazionale D'Abruzzo non può limitarsi a costituirsi parte civile, deve anche intentare una causa civile autonoma contro chi ha ammazzato Amarena, così come faceva il vecchio direttore Franco Tassi, chi ha ucciso quella povera orsa e decretato la fine dei cuccioli deve versare un risarcimento milionario e lo deve fare a nome nome di tutti gli italiani" attacca il consigliere.

Per Celli, si tratta di "un atto criminale frutto di una campagna di odio contro gli animali, dagli orsi ai lupi, considerati come obiettivi da abbattere. Alle volte ho come il sospetto che qualcuno gode ad uccidere gli animali e più sono grossi e più gode. Quel qualcuno deve solo sperare di non incontrare nessuno più grosso di lui che prova la stessa cosa" conclude Celli.

Amarena è stata uccisa con una fucilata alle 23 circa di giovedì scorso in un'area del paese dell'aquilano, dove era scesa coi suoi cuccioli. Sul posto è intervenuto il veterinario del Parco con la squadra di pronto intervento, che però ha potuto accertare solo la morte dell’orso vista la gravità della ferita.

L’uomo che avrebbe sparato all'animale è stato identificato dai guardiaparco e poi sottoposto ai rilievi a cura dei carabinieri. Si tratta di un 56enne del luogo che avrebbe dichiarato di non volerla uccidere, ma di aver fatto fuoco dopo averla trovata nella sua proprietà.

L'orsa, a quanto pare con radiocollare, sembra non aver mai recato fastidio alle comunità dell'area protetta che frequentava da sempre essendo un orso “confidente” cioè un animale che si avvicina all'uomo senza problemi e ne prende anche il cibo. In questo periodo, spiegano gli esperti, gli orsi si preparano all'inverno e vanno alla ricerca spasmodica di cibo.

Segui tutti gli aggiornamenti su Chieti Today.