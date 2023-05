Fico, Farinetti scende in campo. Lepore: "Il parco non può fallire"

Fico “non può fallire”. Lo sostiene il sindaco Matteo Lepore, che assicura: “La città lavorerà per fare in modo che possa andare avanti”. Parole che arrivano dopo che Oscar Farinetti (e famiglia) ha deciso di scendere in campo personalmente prendendo in mano il 100% della gestione del parco. Coop Alleanza resterà azionista della cittadella del cibo, aumenterà le quote nel fondo immobiliare Pai, ma uscirà dalla gestione.

Il piano di rilancio

Per rilanciare il parco, che fino a ora non ha ingranato la marcia giusta, sul tavolo c’è un investimento che dovrebbe aggirarsi attorno ai 15 milioni di euro. Il primo utile è atteso per il 2026. Lepore non ha avuto ancora modo di visionare il piano, ma “certamente quella è un’area – ha detto – che ha un grande interesse, arriva anche il capolinea del tram, quindi un’area sicuramente su cui scommettere per il futuro della città”. Farinetti decide quindi di affrontare la nuova sfida in prima persona. E il successo sperato dovrebbe passare da più elementi. Non solo il tram, ma anche l’arrivo dello stadio temporaneo del Bologna (quando partirà la riqualificazione del Dall’Ara), consentono all’imprenditore di essere più ottimista rispetto al passato. Inoltre, tra le ricette di rilancio, c’è anche l’addio al biglietto a pagamento introdotto dall’ex amministratore delegato, Stefano Cigarini, sostituito da Piero Bagnasco, già ad di Fontanafredda. Mentre alla presidenza del parco ci va Andrea Farinetti, il figlio di Oscar.

La bocciatura della Lega

Chi non crede a questo piano di rilancio è la Lega. “È il momento di essere realistici e comprendere che Fico è stato un completo fiasco", attacca il leghista Mattia Polazzi, capogruppo della lista Alleanza metropolitana a Palazzo Malvezzi. Mentre per Giulio Venturi, consigliere comunale e portavoce del Carroccio bolognese, “l’errore fondamentale” commesso da Farinetti e dal Comune “è stato quello di creare questo enorme parco agroalimentare a Bologna, la città del cibo per eccellenza, una città che non sentiva alcun bisogno di questo 'circo' artificiale".