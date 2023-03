Notte degli Oscar alla bolognese fra red carpet, ospiti speciali e vittorie annunciate

Se Bologna non va a Los Angeles, allora gli Oscar arrivano a Bologna. Un'incredibile e partecipata maratona ha scandito l'assegnazione delle statuette più famose del cinema, dalle proiezioni dei film in gara (I Wonder Pictures e Pop Up Cinema Bologna hanno proposto nelle sale del circuito una quattro giorni pre-awards) red carpet (con tanto di super ospiti cartonati, ma anche in carne e ossa) fino alla lunga diretta della notte degli Oscar che si è conclusa all'alba di oggi con bomboloni e champagne. Intanto, ecco come è finita (un piccolo riassunto): "Everything Everywhere All at Once" è il film vincitore della 95esima edizione degli Oscar, Brendan Fraser è stato premiato come miglior attore per "The Whale", Michelle Yeoh ha ricevuto la statuetta come miglior attrice ("Everything Everywhere All at Once") e il film "Niente di nuovo sul fronte occidentale" ha avuto quattro premi.

Il primo commento è quello di Andrea Romeo, fondatore e direttore editoriale I Wonder Pictures, progetto nato a Bologna dieci anni fa: "E' stato bellissimo vivere questa notte qui, insieme a tutti (appassionati, digital creator e ospiti speciali come Frankie hi-nrg mc) ed è stato bello vedere che questi film non solo hanno vinto ma hanno dimostrato anche una grande forza cinematografica di contenuto e umanità. Cosa di cui c'è bisogno non solo sul grande schermo, ma anche nella vita. Hanno vinto sei delle pellicole che avevamo nominato e ne siamo molto felici".

Premi e premiati: effetti speciali e musica

"Everything Everywhere All at Once" sbanca con vari riconoscimenti: miglior regia, miglior attrice protagonista (Michelle Yeoh), miglior attore non protagonista (Ke Huy Quan), migliore attrice non protagonista (Jamie Lee Curtis) e miglior montaggio. Oscar per gli effetti speciali per Avatar – La via dell'acqua e miglior trucco a The Whale. Sarà certamente un tormentone il brano premiato come miglior canzone musicale, "Naatu Naatu" del film "RRR" (su Netflix) una saga epica nella lingua indiana Telugu diretta da S.S. Rajamouli: la vera sfida è ballare come i protagonisti della pellicola.

Digital creator: l'opinione

Doveva andare così? Alcuni dei digital creator (chiamateli influencer se preferite) presenti alla maratona bolognese hanno trovato riscontro nelle previsioni, soprattutto per l'Oscar assegnato a Brendan Frazer sul quale in tanti avevano scommesso per la nomination come migliore attore: "Il lavoro che ha fatto su Charlie è stato drenante e agghiacciante. Portare sullo schermo un personaggio così complicato dopo anni lontano dalle scene e soprattutto dopo aver interpretato per la maggior parte personaggi leggeri e divertente non è facile. Solo un grande attore può innamorarsi così di un personaggio e Fraser l’ha fatto. Ha dato tutto a Charlie anche con la consapevolezza che non l’avrebbero capito" ha detto Anna Madaro (@annamadaro), attrice, content creator e attivista del body positive. Presente da 13 anni sul web come unica componente femminile del collettivo Nirkiop, Anna è attrice, presentatrice e vera appassionata del mondo dell'intrattenimento, di cui parla sul canale youtube Duplex insieme a suo fratello Piero.

Anche la content creator Giorgina Dee (@giorginadee), vera esperta Disney, sarta professionista e cosplayer aveva avuto la stessa intuizione: "Come attore sicuramente pensavo a Brendan Fraser, oltre alla bravura che ha sempre dimostrato in ogni film e dopo quello che ha passato a livello personale, questo film oltre a rappresentare il suo ritorno è anche un momento di rivalsa. Come attrice avrei scommesso su Andrea Riseborough. Essendo un po' l'outsider della sua categoria ed essendo entrata in gara in modo lecito ma molto discusso dall'Academy se avesse vinto sarebbe sicuramente un bel colpo di scena".



L'attivista autoironica impegnata su tematiche sociali ed LGBTQ+ Jessica Giorgia Senesi (@jessicagiorgiasenesi) la vede allo stesso modo: "Per quanto riguarda il miglior attore, sia di questi Oscar 2023 e in generale di tutto l’anno, mi sento di nominare Brendan Fraser per la sua straordinaria performance nel film The Whale, che lo ha portato all'Oscar dopo anni abbastanza turbolenti. È stato decisamente un riscatto sociale per lui!"

Dalle proiezioni alla serata da "sberluccichi": cosa vi siete persi (se ve la siete persa)

I Wonder Pictures e Pop Up Cinema Bologna hanno proposto nelle sale del circuito Pop Up (Pop Up Cinema Jolly, Pop Up Cinema Arlecchino, Pop Up Cinema Medica 4k e Pop Up Cinema Bristol) una quattro giorni imperdibile di cinema, con il ritorno in sala di alcuni dei film più candidati, da "Babylon" di Damien Chazelle a "The Fabelmans" di Steven Spielberg, da "Aftersun" di Charlotte Wells a "Gli spiriti dell’Isola" di Martin McDonagh, da "Triangle of Sadness "di Ruben Östlund a "Pinocchio" di Guillermo Del Toro.Questa programmazione speciale dedicata alla notte più magica dell'anno per i cinefili si è conclusa nell’I Wonder Pictures Oscar Party, una grande festa che è cominciata mezzogiorno di ieri e si è conclusa stamattina all'alba con la fine della diretta della notte degli Oscar.