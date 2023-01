Un giro in moto fra i corridoi delle pediatrie di Bellaria e Maggiore

Trt crew è un'associazione sportiva dilettantistica che per la prima volta ha portato in Azienda USL di Bologna le moto elettriche per regalare un sorriso ai bimbi ricoverati

Trt crew è un'associazione sportiva dilettantistica che per la prima volta ha portato in Azienda USL di Bologna le moto elettriche per regalare un sorriso ai bimbi ricoverati nelle pediatrie degli ospedali cittadini Bellaria e Maggiore, i quali hanno potuto fare un giro emozionante attraverso i corridoi che per l'occasione si sono trasformati in un originale circuito.