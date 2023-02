Tumore al seno, una raccolta fondi a favore della senologia del Bellaria: "Si fa fa spesa, si supporta la prevenzione"

Una raccolta fondi che avviene "arrotondando lo scontrino" nel momento della spesa e quindi con una piccola o grande donazione. É così che Despar con l'iniziativa benefica “Il mondo ha bisogno delle donne” si avvicina all'8 marzo con una raccolta fondi il cui ricavato andrà a un'eccellenza della nostra sanità, Breast Unit dell’Ospedale Bellaria di Bologna: “Un’iniziativa che abbiamo attivato in tutte le regioni in cui siamo presenti e che da ormai nove edizioni sostiene iniziative e progetti rivolti all’universo femminile, con un’attenzione particolare a realtà e associazioni impegnate nella tutela della salute e del benessere delle donne. Quest'anno abbiamo scelto di destinare i fondi a una realtà del nostro territorio che rappresenta un’eccellenza nella prevenzione e trattamento di tutta la patologia mammaria, con particolare focus sulla cura del tumore al seno, una malattia che oggi colpisce un numero sempre crescente di donne che necessitano, accanto alle cure, di un supporto che è fondamentale per affrontare un momento particolarmente complesso anche dal punto di vista psicologico e personale. Grazie a questa raccolta fondi potremo così contribuire a sostenere fattivamente l’attività di questa struttura d’eccellenza impegnata anche nella diffusione della cultura della prevenzione, confermando ancora una volta il ruolo della nostra azienda come attore sociale concretamente impegnato all’interno delle comunità in cui si inserisce” spiega Alessandro Urban, Direttore Regionale Aspiag Service per l’Emilia-Romagna.

Antonio Maestri, Direttore Dipartimento Oncologico Azienda Usl di Bologna e Azienda Usl di Imola: “L’attenzione e la solidarietà del mondo Despar ai temi della salute femminile, in particolare del tumore alla mammella, non può che farci piacere. Destineremo i fondi all’assistenza sanitaria offerta dalla Breast Unit del Bellaria. L’impegno dell’Azienda Usl di Bologna nell’ambito delle patologie oncologiche è costante e in continua crescita. La Breast Unit, tra le prime cinque in Italia per volumi di interventi chirurgici eseguiti nel corso del 2022, è solo la tappa di arrivo di un percorso di presa in carico a tutto tondo delle donne, che ha origine nello screening regionale. I dati di attività della Breast Unit testimoniano di una crescente attenzione delle donne alla prevenzione. Iniziative come questa contribuiscono alla diffusione di tale attenzione. E anche di questo siamo grati a Despar”.

Come funziona la raccolta fondi

Dal 20 febbraio all’8 marzo, infatti, la grande famiglia Despar unirà le forze per dare sostegno a sei realtà e associazioni attive nelle regioni in cui l’azienda è presente. In tutti i punti vendita a marchio Despar, Eurospar e Interspar di Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige ed Emilia-Romagna, nonché nel nuovo Interspar di Mariano Comense recentemente inaugurato in Lombardia, i clienti potranno arrotondare lo scontrino della spesa, donando così direttamente in cassa l’importo desiderato. In Emilia-Romagna i fondi raccolti saranno destinati a sostenere l’attività ordinaria della Breast Unit dell’Ospedale Bellaria di Bologna, struttura specializzata nell’attività di prevenzione e cura del tumore alla mammella. La Breast Unit, che ha al suo interno la Senologia radiologica, l’Oncologia Medica, la Chirurgia Senologica, la Radioterapia, la Chirurgia Plastica, l’Anatomia Patologica, la Terapia del Dolore, le Cure Palliative e la Psicologia clinica, è un luogo dove le donne affette da cancro alla mammella trovano diagnosi, cura, terapia e assistenza, con un’attenzione particolare per la personalizzazione del percorso di cura.

Il mondo ha bisogno delle donne" è un’iniziativa sociale attiva in tutte le regioni in cui Aspiag Service è presente: oltre alla Breast Unit dell’Ospedale Bellaria di Bologna, sono stati scelti come destinatari dei fondi raccolti: la ISSA School (International School of Surgical Anatomy) dell’IRCSS Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar di Valpolicella (VR) per il Veneto, l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina di Trieste per il Friuli Venezia Giulia, l’associazione endometriosi Alto Adige “Noi con voi” per l’Alto Adige, l’Associazione “La voce di una è la voce di tutte ODV” per il Trentino, e WelfareCare Società Benefit per la Lombardia.