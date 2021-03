Ospedale Bentivoglio riconvertito per Covid: "Attività Punto Nascita garantita dal Maggiore"

"Da martedì 9 marzo l’Ospedale di Bentivoglio diventa Ospedale Covid con il trasferimento delle attività del Punto Nascita alla Maternità dell’Ospedale Maggiore, che garantisce una completa separazione dai percorsi di degenza Covid dal resto dell’Ospedale". Così Ausl risponde alle proteste sollevate dai sindacati nei giorni scorsi dinnanzi alla notizia di una imminiente riconversione della struttura dovute all'emergenza pandemica.

La temporanea sospensione dell’attività del Punto Nascita di Bentivoglio rientra nell’ottica delle rapide riconversioni di degenze che l’Azienda Usl di Bologna sta mettendo in atto per "rispondere all’incessante richiesta di posti letto dedicati ai pazienti Covid offrendo, al contempo, le migliori cure possibili" - spiega ancora l'azienda sanitaria, aggiungendo che le future neomamme seguite all’Ospedale di Bentivoglio sono già state contattate, mentre sono in corso in queste ore i contatti con le donne seguite dai Consultori territoriali.

Ospedale Bentivoglio convertito per covid: cosa cambia

Presso l’Ospedale di Bentivoglio continueranno ad essere erogate le attività ambulatoriali legate alla Maternità.Cambieranno, invece, le attività di consulenza ostetrico-ginecologica erogate nei Pronto Soccorso della Pianura Est e Ovest. Nel Pronto Soccorso di Bentivoglio, l’attività di consulenza verrà erogata dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 14. Dalle ore 14 alle ore 8 e nei week end l’attività di consulenza sarà garantita dalla maternità dell’Ospedale Maggiore.

Anche nel Pronto Soccorso di San Giovanni in Persiceto l’attività di consulenza sarà assicurata dalla Maternità dell’Ospedale Maggiore. Mentre al Pronto Soccorso di Budrio l’attività di consulenza sarà a carico dal Policlinico di S.Orsola.

Tutte le urgenze ostetrico-ginecologiche, per quanto riguarda l’attività di trasporto del 118, seguiranno, infine, il criterio di competenza territoriale avendo come riferimento la Maternità dell’Ospedale Maggiore oppure del Policlinico di Sant’Orsola..

La durata della sospensione delle attività del Punto Nascita di Bentivoglio sarà stabilita in base all’evoluzione del quadro epidemico e verrà ripresa non appena le condizioni lo consentiranno.