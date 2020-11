Ospedale Maggiore: nuovo check-point dedicato al pre-triage

Un nuovo check-point, dedicato al pre-triage, entrerà in funzione la prossima settimana nell’area antistante l’ingresso del Pronto Soccorso dell’Ospedale Maggiore

E’ iniziato stamane, 4 novembre, l’allestimento di una struttura prefabbricata temporanea, che ospiterà le attività di pre-triage per prevenire la diffusione del Covid-19 nel Pronto Soccorso "separando immediatamente il percorso 'sospetti Covid' da quello non sospetti Covid”, fa sapere Ausl Bologna.

La struttura, va ad aggiungersi alla tenda della Protezione Civile già presente che verrà mantenuta per un eventuale incremento degli accessi.

Come sarà

Al suo interno un check-point, una sala d’attesa, un ambulatorio per una rapida valutazione dei pazienti sospetti ed il loro invio direttamente nell’area di assistenza del Pronto Soccorso dedicata. Ci sarà, inoltre, la possibilità di trattenere all’interno della struttura prefabbricata pazienti paucisintomatici (con sintomi di minore entità - ndr), per una valutazione e successiva dimissione al domicilio, evitando così l’ingresso in Pronto Soccorso.

A Imola da questa mattina Esercito e Protezione civile starebbero installando la tensostruttura per il nuovo drive through (il tampone direttamente in auto - ndr) sul piazzale lungofiume di via Pirandello, dovrebbe diventare operativo nel fine settimana.