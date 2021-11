Al Maggiore nel reparto Covid riconvertito: "Il vaccino protegge, forme gravi tra non vaccinati" | VIDEO

Crescono i contagi e si convertono nuovi reparti per dare maggiore offerta di posti letto. All’Ospedale Maggiore di Bologna, nel reparto di medicina interna riconvertito a Covid, la maggior parte dei ricoveri riguarda pazienti anziani con altre patologie che hanno perso l’efficacia della vaccinazione, fatta molti mesi fa. Presentano delle polmoniti, come spiega la responsabile del reparto, Stefania Zaccaroni, ma mai in forma grave, a dimostrare l'efficacia del vaccino.

In questo momento infatti la percentuale di non vaccinati è inferiore ma la differenza è che questi si comportano come all'inizio: presentano polmoniti gravi e spesso necessitano di ricovero in area critica per peggioramento.