Vergato, Lega: "E' urgente conoscere la programmazione post-covid"

“In vista dell’imminente avvio dei lavori di ampliamento e riorganizzazione del Pronto soccorso presso l’Ospedale di Vergato, occorre che l’Azienda Usl individui fin da subito un programma di riassestamento dei servizi sanitari per la fase post Covid, anche prevedendo diverse ipotesi alternative e/o subordinate, ma comunque in grado di dare le risposte di certezza e definitività che quel territorio attende da tempo”.

Così i consiglieri regionali della Lega Michele Facci e Daniele Marchetti, che hanno presentato un’interrogazione alla Giunta regionale ricordando la necessità di una progettualità “che tenga conto delle mutate e nuove necessità che l’emergenza sanitaria ha portato alla luce, prima tra tutte quella dell’importanza di una rete territoriale capillare ed efficiente, sia in termini di emergenza/urgenza, sia in quelli dell’assistenza continuativa e puntuale”.

“Se infatti l’emergenza sanitaria ha trasformato l’ospedale di Vergato in “Covid resort”, con la conseguente riduzione e limitazione delle attività precedentemente svolte, è altrettanto vero che la garanzia della ripresa dei servizi a pieno regime – anche in termini di risorse disponibili, umane e materiali – deve essere data oggi, e non rimandata ulteriormente” hanno rilevato i consiglieri del Carroccio, chiedendo anche conto di una stima delle risorse del PNRR (Missione 6 Salute) che la Regione Emilia-Romagna intende utilizzare per il potenziamento e la riorganizzazione della sanità della montagna, da sempre in particolare sofferenza, in particolare a quella della Sanità nella Media ed Alta Valle del Reno.

“Chiediamo quindi alla Giunta, alla quale è stata rivolta una precisa interrogazione, di mantenere gli impegni presi nel programma di mandato amministrativo, in riferimento al potenziamento della sanità in montagna, non solo per quanto riguarda i presidi ospedalieri, ma anche rispetto a tutta la rete dell’assistenza medica di base. Non vorremmo infatti che l’ampliamento del pronto soccorso di Vergato abbia l’obiettivo di rimandare sine die l’adozione di un programma chiaro e definitivo per la sanità della montagna, da lungo tempo atteso” hanno concluso Facci e Marchetti.