Posti letto, prestazioni mediche ridotte e cau chiusi di notte: "Garantiti i reparti di urgenza/emergenza"

Succede ogni anno per consentire a chi lavora negli ospedali di andare in ferie: nel periodo estivo, anche in luce dell'esodo e quindi della minore popolazione presente in città, gli ospedali mettono in campo un ridimensionamento che riduce reparti e posti letto. Il piano, che viene studiato in base a uno "storico" e organizzato per il periodo compreso fra giugno e settembre, riguarda gli ospedali Maggiore, Bellaria, Bazzano, Loiano, Porretta, Vergato, Bentivoglio, San Giovanni in Persiceto e Budrio. Anche i Cau, i centri di assistenza e urgenza che costiutuiscono un rafforzamento della medicina del territorio, subiranno delle modifiche negli orari e, in particolare, quello del Maggiore e quello del Sant'Orsola dal 22 luglio e fino al 10 settembre chiuderanno fra le otto di sera alle otto del mattino. Tutti gli altri Cau (Navile, Casalecchio, Budrio, San Lazzaro e Vergato) rimarranno attivi 7 giorni su 7 e nell’arco di tutte le 24 ore. Anche in questo caso, come spiega Ausl di Bologna, la scelta è determinata dal rispetto del piano ferie dei lavoratori.

Non tutti i reparti subiscono variazioni, così come spiega Vincenzo Carnuccio, della direzione medica degli ospedali Spoke (centri ospedalieri periferici) della provincia di Bologna: "Se facciamo l'esempio dell'Ospedale Maggiore di Bologna nessun cambiamento previsto per i reparti di gastroenterologia, chirurgia del trauma, oculistica, ortopedia, chirurgia vertebrale, medicina 6°piano Alta Intensità, Medicina A, Medicina B, Medicina C, Medicina D, Endocrinologia, UTIC, Emodinamica, ostetricia, Ginecologia, Neonatologia, Pediatria, TIN, medicina d'urgenza, Rianimazione, neurologia, Stroke Unit, medicina riabilitativa, geriatria. Al Bellaria, altro esempio cittadino, non vengono alterati nei numeri gastroenterologia DH, l'endoscopia DH, la pneumologia, l'oncologia medica, l'oncologia DH e l'oncologia LD. Sempre al Bellaria IRCCS, nessuna riduzione per Casa dei risvegli, Centro Clinico Nemo, neurochirurgia, Neuroradiologia". Come sottolinea Carnuccio il piano è volto a garantire le tre settimane di ferie ai lavoratori.

Qui sotto, come esempio, lo schema delle riduzioni dell'Ospedale Maggiore di Bologna:

Ospedale per ospedale dunque, il piano di riduzione parte da giugno e arriva a settembre, con la garanzia dei posti letto sui reparti nei quali insiste l'urgenza/emergenza. Mentre diverso è il discorso sulle chirurgie e la programmazione degli interventi visto che subiscono già un calo fisiologico dovuto al periodo di maggiore lentezza, così come torna a spiegare Carnuccio: "Riduciamo a scaglioni le chirurgie del Maggiore di 12 posti letto rispetto alla dotazione attuale (46 posti letto) per il periodo che va dal 27 luglio all'8 settembre. Altro esempio: la chirurgia vascolare e l'urologia si accorpano in un unico piano con 18 posti letto. Si interviene anche sulle ore di operatività delle sale operatorie già dal 1°luglio".