Sfilata alla casa di riposo, sul red carpet Oss e staff. Special guest: Nonna Rock

Truccate e avvolte in abiti lunghi, tutto come una passerella dell'alta moda se non fosse che le modelle sono le operatrici sociosanitarie della CRA Villa Giulia e il red carpet che calcano quello della residenza per anziani di Pianoro: via camici, carrozzine e altri ausili sanitari, per una giornata tutta speciale che ha visto anche la partecipazione di Emilia Mascolo, in arte Nonna Rock, direttamente dal programma televisivo The Voice Senior.

La sfilata di moda nasce da un’idea della dottoressa Ivonne Capelli, che ha voluto trasformare un uggioso pomeriggio di novembre in un’occasione speciale per i residenti e tutto il personale, all’insegna della bellezza, grazie agli abiti e agli accessori messi a disposizione da una nota azienda di abbigliamento di San Lazzaro: “Abbiamo reso le nostre OSS e le altre figure sociosanitarie, ma anche le impiegate in amministrazione e cucina, indossatrici per un giorno, valorizzando la loro femminilità che nel lavoro diventa un fattore secondario rispetto ai prioritari compiti di assistenza, cura e accudimento delle persone fragili. E’ un evento che dedichiamo al benessere dei nostri anziani, con la partecipazione di chi con passione, dedizione e pazienza si prende cura di loro tutti i giorni. Ci auguriamo sia un momento di svago e di festa per le “modelle” ma anche un indimenticabile gioia per i nostri residenti”.

L’iniziativa, che si è svolta nel pomeriggio di ieri, è tornata a distanza di qualche anno per regalare alle lavoratrici e soprattutto ai residenti un pomeriggio divertente. Fra il pubblico i residenti hanno supportato e applaudito le belle e brave operatrici di Villa Giulia.

