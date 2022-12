Pnrr, l'osservatorio civico pubblica i progetti. "A gennaio assemblea pubblica"

Un elenco "accessibile e trasparente" dei progetti finanziati per Bologna nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza: lo ha pubblicato oggi sul proprio sito l'Osservatorio civico bolognese sul Pnrr, lanciato lo scorso giugno dalle associazioni Period Think Tank, Libera e Legambiente.

"Sull'area metropolitana di Bologna viene confermato lo stanziamento di fondi per almeno 650 milioni di euro", scrive l'Osservatorio dopo aver chiesto la lista degli interventi al Comune: tre quarti dei fondi rientrano nella missione "Rivoluzione verde e transizione ecologica", il resto in quella "Inclusione e coesione sociale".

Le tre associazioni, ora, "monitoreranno l'utilizzo dei fondi del Pnrr con attenzione all'impatto di genere, gli effetti ambientali e il rispetto della legalità delle aziende che prenderanno appalti e subappalti, contro il rischio di infiltrazioni criminali".

Per coinvolgere la cittadinanza, l'Osservatorio convoca un'assemblea pubblica per il 16 gennaio al circolo Arci Guernelli di via Gandusio: sarà l'occasione per presentare la lista dei finanziamenti e raccogliere l'interesse di "associazioni, gruppi, collettivi, movimenti, singoli cittadini e cittadine, che hanno desiderio di realizzare un monitoraggio civico dei progetti territoriali finanziati dal Pnrr attraverso un approccio scientifico di valutazione".

Inoltre, l'assemblea servirà a "predisporre una lettera congiunta di richieste all'amministrazione per ricevere la documentazione necessaria al monitoraggio civico dei progetti scelti", spiega l'Osservatorio.