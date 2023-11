Ozzano, trovati con un kg di droga nascosto nel cuscino

Un kg di hashish nel cuscino, più altri 3 e mezzo in un appartamento. E' quanto trovato da carabinieri e polizia nella giornata di ieri a carico di un 23enne e un 26enne, entrambi cittadini italiani originari di Bologna, successivamente arrestati per detenzione ai fini di spaccio. A mettere le manette ai due sono stati i Carabinieri del Radiomobile di San Lazzaro di Savena. Il 26enne è accusato anche di guida in stato di ebbrezza.

Tutto è cominciato quanto i militari hanno fermato un Suv in via Tolara di Sotto a Ozzano Emilia, intorno alle 3:30. Il mezzo non si era fermato all'alt intimato dalle divise e ha cercato di scappare, venendo tallonato e infine fermato dalla gazzella.

I due sono stati perquisiti e le operazioni si sono concluse con il ritrovamento di dieci panetti termosaldati di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso complessivo pari a 1 kg, suddivisi in 5 pacchetti plastificati, tutti occultati all’interno di un cuscino. Inoltre, all’interno di un borsello di colore nero, i due uomini stavano trasportando un’ingente somma di denaro contante, complessivamente pari a 2515 euro suddivisa in banconote di vario taglio, ritenuta provento di attività di spaccio.

Il 26enne che era alla guida del Suv, dato il suo evidente stato di agitazione, l’eccessiva loquacità e gli evidenti sintomi dovuti all’assunzione di bevande alcoliche, è stato sottoposto all’accertamento del tasso alcolemico, mediante l’etilometro in dotazione alla pattuglia dei Carabinieri. Lo stesso è risultato in stato di ebrezza alcolica, con un tasso pari a 1,77 grammi litro.

Pertanto, gli è stata sospesa la patente di guida e sequestrata, ai fini della confisca, l’autovettura. La sostanza stupefacente e il denaro sono stati sequestrati mentre i due uomini, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, sono stati arrestati e tradotti presso la casa circondariale di Bologna a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

Contestualmente la Polizia di Stato, nel pomeriggio di martedì 21 novembre, all’interno del quartiere San Donato-San Vitale di Bologna, a seguito di una perquisizione domiciliare in un appartamento risultato poi in uso ai due italiani, ha rinvenuto complessivamente circa 3,5 kg di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana, più una riproduzione di una pistola da softair e vario materiale atto al confezionamento. Da accertamenti eseguiti successivamente, quanto ritrovato è risultato di proprietà dei due uomini arrestati poche ore prima.