Ozzano, picchia la compagna dopo una lite, si pente e chiama il 112: arrestato

Un acceso diverbio tra una giovane coppia è scoppiata in colluttazione, e ad avere la peggio è stata la donna , trasportata in ospedale. È successo ieri sera nel comune di Ozzano, intorno le 23, dove un uomo è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti.

Da quanto si apprende da alcune testimonianze, sembra che già intorno le 22 i vicini di casa della coppia si fossero allarmati per la lite scoppiata in un appartamento dove da tempo risiede la coppia: discussione fattasi sempre più accesa, tanto che l’uomo avrebbe picchiato la donna che, all’arrivo del 118 ,presentava evidenti segni di colluttazione.

A chiamare i carabinieri sarebbe stato direttamente l’uomo, dichiarandolo poco dopo al vicinato che preoccupato dai rumori e dalle grida era sceso anche in strada. Sul posto una volante dei Carabinieri della locale stazione , che ha subito arrestato l’uomo, e i sanitari del 118 che hanno trasportato la donna al pronto soccorso per ricevere tutte le cure necessarie. Indagini sono ancora in corso.