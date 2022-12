Paga due assicurazioni, ma sono false: nei guai truffatrice specializzata a Ozzano

Era convinta di avere trovato la polizza più conveniente in circolazione, poi l'amara sorpresa. Disavventura finanziaria -a lieto fine- per una donna di 34 anni, residente a Ozzano, vittima di una truffa assicurativa in cui nei giorni scorsi è stata denunciata la presunta autrice, una donna di 44 anni, formalmente residente a Napoli.

L'abile raggiro è iniziato alcuni mesi fa, quando sul sito di un noto marchio di assicurazioni -estraneo alla vicenda- la vittima ha trovato alcuni collegamenti che portavano a piani di polizze auto decisamente convenienti. Dopo una serie di passaggi virtuali, la vittima è entrata in contatto con la denunciata, che a sua volta gli ha prodotto documentazione per due assicurazioni auto e relativi pagamenti, per complessivi 660 €.

La trentaquattrenne non si sarebbe accorta di nulla all'inizio, ma dopo qualche tempo proprio colui che le aveva consigliato la polizza, un amico, ha ricontattato la donna per metterla in guardia, e raccontarle la disavventura che gli era capitata qualche giorno prima. Infatti, durante un controllo dei carabinieri alla circolazione stradale, è risultato che la polizza che lo stesso aveva sottoscritto con la stessa persona non fosse assolutamente valida e che lui stesse passando dei guai per questo.

Accortasi del potenziale pericolo della situazione la donna è corsa subito dai carabinieri a denunciare il tutto. I militari, dopo i dovuti accertamenti, sono risaliti alla quarantaquattrenne denunciando a sua volta la donna. In base a un primo riscontro, la 44enne sarebbe già dedita a questo tipo di raggiri e avrebbe a suo carico diversi precedenti.