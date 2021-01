Ozzano: niente Imu per chi cede immobili in comodato gratuito al Comune

L'assessore al Bilancio Di Oto: "In questo modo i privati possono risparmiare non pagando il tributo per uno spazio che non viene più utilizzato, anche a causa della pandemia"

Nel comune di Ozzano dell'Emilia i proprietari di immobili residenziali, commerciali o industriali, che decidono di cederli gratuitamente in comodato d'uso al Comune non pagheranno l'Imu. A causa della pandemia e delle restrizioni in tutto il territorio ci sono locali e capannoni inutilizzati, e il Comune ha lanciato questa nuova iniziativa che punta a sfruttare strutture esistenti facendo così risparmiare i cittadini.

"Sono tanti i servizi e le necessità a cui un Comune deve far fronte per soddisfare le esigenze della propria collettività. Può accadere che uno stabile comunale abbia bisogno di lavori di restauro come anche di essere realizzato ex novo, che l'aumento della popolazione residente richieda la disponibilità di spazi di maggiori dimensioni oppure di spazi nuovi - spiega l'assessore al Bilancio Matteo Di Oto -o che il locale mondo dell'associazionismo, in aumento in questi ultimi anni, faccia aumentare la richiesta di spazi per incontri, convegni. Così come può capitare che ciò che ha scatenato il Covid-19 faccia sì che un'Amministrazione comunale si trovi, dall'oggi al domani, di fronte alla necessità di trovare nuovi spazi adeguati alle esigenze, per far ripartire dei servizi basilari come la scuola o il centro diurno. Spesso la risoluzione di queste probloematiche deve essere immediata, o quasi, e questo non ci lascia il tempo di ricercare nuovi spazi o addirittura di progettarne e realizzarne di nuovi. Il tempo sicuramente costituisce un ostacolo, ma anche il fattore economico incide in maniera preponderante, trattandosi magari, molte volte, di una necessità di nuovi spazi limitata nel tempo, per alcuni mesi o alcuni anni".

L'assessore poi incalza: " Studiando nel dettaglio quanto previsto dalla Legge 160/2019, vale a dire la possibilità data agli Enti Locali e relativamente alle attività che sono proprie dell'Ente stesso, cioé le cosiddette attività istituzionali, di poter esentare i privati dal pagamento dell'IMU nel caso concedano all'Ente in comodato d'uso gratuito il fabbricato di loro proprietà e non utilizzato, abbiamo pensato di usufruirne subito. Crediamo molto in questo nuovo istituto che prevede l'esenzione del tributo. Per un privato infatti, può rappresentare una scelta da prendere in considerazione e ci auguriamo che sia effettivamente così. L'ufficio Tributi del Comune è a disposizione di tutti per i chiarimenti del caso".

L'immobile che si vuole cedere al Comune per usufruire dell'esenzione del tributo deve essere 'sfitto' e non utilizzato, e deve rispondere a determinati requesiti che saranno vagliati dai tecnici dell'ente pibblico.