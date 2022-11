"Buffi" per 1800 euro in albergo: rintracciati e denunciati

Lasciare i propri documenti nel momento del check in, come la legge impone, e sperare di non pagare il conto e farla franca? Ebbene sì. E' accaduto in una struttura ricettiva di Ozzano dell'Emilia, dove il titolare 43enne di un'impresa edile e tre dipendenti, originari del frusinate e impegnati in un cantiere sul territorio, hanno soggiornato per 10 giorni.

Nonostante i diversi solleciti, non hanno saldato il conto da 1.840 euro, sparendo dalla circolazione, fino alla denuncia ai carabinieri.

Tramite i dati registrati dall’albergatrice, non è stato ovviamente difficile per i militari rintracciarli e denunciarli per insolvenza fraudolenta (art. 641 codice penale).

Cosa dice la legge

Art. 641. (Insolvenza fraudolenta) Chiunque, dissimulando il proprio stato d'insolvenza, contrae un'obbligazione col proposito di non adempierla e' punito, a querela della persona offesa, qualora la obbligazione non sia adempiuta, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire cinquemila.